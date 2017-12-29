Запасайтесь едой: как будут работать ТЦ и магазины Новосибирска в первые дни января

Большинство торговых центров откроются 1 января позже обычного графика

Супермаркеты и торговые центры Новосибирска перешли на предновогодний график работы — одни продлили его на несколько часов, а некоторые решили работать круглосуточно. Традиционно 31 декабря крупные магазины и супермаркеты закроются пораньше и откроются только в следующем году — в первых числах января.





Так, гипермаркет «Ашан» в СТЦ «МЕГА» 30 декабря продлил режим работы на два часа — до полуночи. 31 декабря он будет работать с 8:00 до 19:00, а откроется только 3 января по обычному графику с 8:30 до 22:00. Супермаркеты «Ашан Сити» в «Сибирском Молле» и в «Голден Парке» 31 декабря проработают до 18:00 и откроются 2 января в 10:00.





Гипермаркеты «О'Кей» в Новосибирске до 30 декабря перешли на круглосуточный режим работы, 31 декабря они закроются в 21:00. 1 января они начнут работать с 13:00 до 23:00, а со 2 января — в обычном режиме, с 9:00 до 23:00. Все гипермаркеты «Лента» в городе закроются 31 декабря в 21:00 и откроются на следующий день в 10:00.





Магазины сети «Горожанка», «Мегас» и «Гигант» в последний день года будут работать до 22:00, а 1 января откроются в 12:00. Супермаркеты «Ярче!» тоже 31 декабря закроются в 22:00, но 1 января откроются попозже — в 14:00, а со 2 января — в обычном режиме.





Супермаркеты «Магнит», как пояснили НГС.НОВОСТИ в отделе маркетинга торговой сети, работают по индивидуальному графику. Гипермаркеты «Магнит» в «Галерее Новосибирск» и на Приморской, 20«а» 31 декабря закроются в 20:00, а откроются 1 января в 12:00.





Изменения в режим работы внесли и крупные торговые центры города. СТЦ «МЕГА», в том числе ИКЕА, до 30 декабря работают до полуночи, 31 декабря закроются в 18:00, а откроются 1 января в 14:00 и будут работать до 22:00. ТРЦ «Аура» в последний день этого года закроется в 20:00, но откроется уже 1 января — в 13:00. «Галерея Новосибирск» закроется 31 декабря в 20:00, откроется 1 января в 12:00 и со 2 января будет работать как обычно — с 10:00 до 22:00. ТРЦ «Сибирский молл» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января — выходной, а со 2 января — в обычном режиме. «Сан Сити» на левом берегу закроется 31 декабря в 20:00, а 1 января начнёт работать в 12:00, а ТРК «Эдем» в Академгородке проработает 31 декабря с 10:00 до 18:00, а 1 января в нём откроется только фудкорт и кинотеатр. Со 2 января торговый центр будет работать в обычном режиме.





В новогоднюю ночь новосибирцам обещают большой праздник в центре города — вместо закрытых магазинов их ждёт ледяной бар с горячими напитками, 11-метровая «Боярская горка», велозаезд, парад Дедов Морозов и многое другое.