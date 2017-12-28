До нового микрорайона на севере Новосибирска пустят четыре новых маршрута
С 29 декабря власти Новосибирска запускают автобусы четырёх маршрутов через новый жилой комплекс «Северная корона».
«Движение транспорта будет организовано с улицы Гребенщикова по улице Мясниковой до конечной остановки возле дома на Мясниковой, 26», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Через жилой комплекс теперь будут ездить маршрутки
Кроме того, у двух автобусов конечной остановкой теперь будет «ЖК "Северная корона"»: у автобуса
Группа «Стрижи», которая возводит ЖК «Северная корона», начала продавать квартиры в новом доме на «Родниках» в ноябре. Первый дом-кольцо на улице Мясниковой, 30 компания достроила летом, а соседние «свечки» планирует закончить в следующем году.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагменты справочника 2ГИС (2, 3)