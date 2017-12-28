До нового микрорайона на севере Новосибирска пустят четыре новых маршрута

ЖК «Северная корона» строится на улице Мясниковой

С 29 декабря власти Новосибирска запускают автобусы четырёх маршрутов через новый жилой комплекс «Северная корона».







«Движение транспорта будет организовано с улицы Гребенщикова по улице Мясниковой до конечной остановки возле дома на Мясниковой, 26», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Через жилой комплекс теперь будут ездить маршрутки № 24 Микрорайон «Стрижи» – улица Татьяны Снежиной и № 87 Посёлок Клюквенный – площадь Калинина.





Зелёным отмечена часть дороги, по которой теперь будут идти маршрутки





Кроме того, у двух автобусов конечной остановкой теперь будет «ЖК "Северная корона"»: у автобуса № 34 (едет от вокзала Новосибирск-Главный) и № 97 (едет от улицы Татьяны Снежиной).





Зелёным отмечена часть дороги, по которой теперь будут идти автобусы





Группа «Стрижи», которая возводит ЖК «Северная корона», начала продавать квартиры в новом доме на «Родниках» в ноябре. Первый дом-кольцо на улице Мясниковой, 30 компания достроила летом, а соседние «свечки» планирует закончить в следующем году.