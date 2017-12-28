До нового микрорайона на севере Новосибирска пустят четыре новых маршрута

ЖК «Северная корона» строится на улице Мясниковой
ЖК «Северная корона» строится на улице Мясниковой

С 29 декабря власти Новосибирска запускают автобусы четырёх маршрутов через новый жилой комплекс «Северная корона».


«Движение транспорта будет организовано с улицы Гребенщикова по улице Мясниковой до конечной остановки возле дома на Мясниковой, 26», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Через жилой комплекс теперь будут ездить маршрутки № 24 Микрорайон «Стрижи» – улица Татьяны Снежиной и № 87 Посёлок Клюквенный – площадь Калинина.


Зелёным отмечена часть дороги, по которой теперь будут идти маршрутки
Зелёным отмечена часть дороги, по которой теперь будут идти маршрутки


Кроме того, у двух автобусов конечной остановкой теперь будет «ЖК "Северная корона"»: у автобуса № 34 (едет от вокзала Новосибирск-Главный) и № 97 (едет от улицы Татьяны Снежиной).


Зелёным отмечена часть дороги, по которой теперь будут идти автобусы
Зелёным отмечена часть дороги, по которой теперь будут идти автобусы


Группа «Стрижи», которая возводит ЖК «Северная корона», начала продавать квартиры в новом доме на «Родниках» в ноябре. Первый дом-кольцо на улице Мясниковой, 30 компания достроила летом, а соседние «свечки» планирует закончить в следующем году.

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