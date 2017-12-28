Сын главного пристава НСО попал в колонию на 9 лет за продажу наркотиков

Последний раз Вадим Эрлер заходил в свой профиль «ВКонтакте» 10 октября — уже после задержания в районе Речпорта

Сегодня, 28 декабря, Железнодорожный районный суд вынес приговор Вадиму Эрлеру — сыну главного судебного пристава Новосибирской области: молодого человека обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков.







Суд признал Эрлера виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска. В суде подтвердили, что осуждённый приходится сыном главному судебному приставу Новосибирской области Виталию Эрлеру.







Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, полицейские задержали 24-летнего молодого человека в сентябре 2017 года в районе Речпорта и изъяли у него 30 свёртков с наркотиками.







«Молодой человек решил заработать деньги на перепродаже наркотических средств типа "спайс" через интернет путём приобретения в крупном размере и раскладки в тайниках на территории Новосибирска в более мелких дозах. <…> В ходе следствия молодой человек дал признательные показания и указал на то, что кроме этого сделал ещё 10 закладок. Общая масса приобретённого им и впоследствии разделённого на 40 частей наркотического средства составила около 60 граммов», — сообщила и.о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.







Приговор первой инстанции в силу не вступил.





В Следственном комитете уточнили, что вместе молодым человеком полицейские задержали его подельника. Уголовное дело в отношении второго фигуранта суд рассматривает отдельно.





Ранее полицейские поймали в Новосибирске 19-летнего молодого человека, который приехал из Улан-Удэ и получил по почте посудомоечную машину с наркотиками.