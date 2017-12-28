Ищут свидетелей: сибирячке разрезали лицо бокалом на вечеринке в баре

Настя пробыла в баре всего 15 минут — конфликт произошёл за считанные секунды

Молодой девушке порезали лицо бокалом в диско-баре в центре Новосибирска — сейчас девушка вместе с полицией ищут вторую участницу конфликта.





Инцидент произошёл в ночь на 10 декабря в диско-баре «Синий иней» на улице Советской. 22-летняя Анастасия Липовенко пришла туда вместе с подругами около 1:20. У барной стойки девушки заказали бутылку шампанского, в этот момент произошёл конфликт с другими посетительницами.





«Мы подошли к бару, хотели взять бутылку шампанского. Там была очень сильная толкучка. Сначала я стояла лицом к бару, потом заказала [шампанское] и отвернулась. Подошла девушка, я её задела. Она говорит: "Почему ты толкаешься?" и начала диалог. Никаких матов и оскорблений с моей стороны не было, я была не в том настроении, чтобы ругаться. Она передала бутылки с шампанским, тут справа меня кто-то толкнул, я задела ту девушку по руке, у неё немного [алкоголя] выплеснулось из бокала. Тогда она из одного стакана облила меня, а другим [бокалом] приложила по лицу. Всё лицо у меня тут же было в крови», — описала ситуацию Анастасия.







Настю после этого увели в подсобку клуба, а её обидчица, говорит собеседница, быстро ушла — её никто не задержал. Приехавшая скорая помощь увезла Анастасию в больницу, где из её лба, щёк и носа достали осколки.





Врачи ГКБ № 1 выдали сибирячке справку, в которой указано, что у девушки «множественные поверхностные порезы кожи лица» (документ есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ).







«Глубокие рубцы остались на носу, на лбу, под глазом, где тонкая кожа. Ещё бы чуть выше, и, наверное, осталась бы я просто без глаза», — считает Настя.









В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что Анастасия подала заявление в полицию — сейчас его рассматривают.





«По заявлению продолжается доследственная проверка, устанавливаются участники конфликта с другой стороны, возможные очевидцы. Вероятнее всего, решение по заявлению будет принято по окончании лечения. Чтобы квалифицировать действия противоположной стороны, нужно будет заключение врачей о характере причинённых травм», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в МВД.





Старший администратор диско-бара Ксения Коробкова в разговоре с НГС.НОВОСТИ пояснила, что во время конфликта находилась неподалёку. После того как Настю Липовенко ударили бокалом по лицу, её обидчицу из заведения быстро вывел спутник.





По словам девушки, разыскиваемая, скорее всего, не является постоянной посетительницей заведения, бармены признались, что не видели её раньше.





«В тот день у нас в баре было выступление артиста, участника шоу "Голос", поэтому было много гостей», — пояснила Ксения.







Оценить, насколько обидчица была пьяна, в баре не смогли. В заведении работают три барные стойки и шесть барменов, поэтому проследить, сколько именно выпивки заказывала девушка, довольно сложно, пояснила администратор заведения.





Анастасия надеется, что её обидчицу всё-таки удастся найти. Всех, кто был очевидцем конфликта или что-то знает о личности девушки, просят позвонить по телефону 8-913-012-51-54.





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