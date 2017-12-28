Три редкие новосибирские птицы не попали в новую Красную книгу

Гуменнику попасть в Красную книгу мешают охотники

Минприроды РФ опубликовало новую редакцию Красной книги — в неё не попали обитающие в Новосибирской области серый гусь, гуменник и большой веретенник.





Красную книгу переиздали впервые с 1997 года. Глава Минприроды России Сергей Донской назвал это «историческим событием». «Это не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами и всеми, кто промышляет на нелегальном рынке диких животных и их дериватов», — цитирует Донского сайт Минприроды.







В Красную книгу России впервые вошли полосатая гиена, тюлень-монах, сайгак и калан, которые в Новосибирской области не обитают. Краснокнижный статус изменился у некоторых местных птиц: к примеру, в новую книгу не включили большого веретенника, сообщает «Гринпис России».





Орнитолог Института систематики и экологии животных (ИСЭЖ) СО РАН Алексей Яновский предполагает, что популяция большого веретенника действительно могла вырасти, поэтому он лишился краснокнижного статуса. «Это самый обычный вид куликов на сельхозугодьях, обитает в пойме Оби. Крупный, с длинным клювом, крикливый, заметный. [Сокращение их численности] не связано с охотой — они зимуют в Африке, где много болезней. Но сегодня у нас это самая обычная птица», — объяснил учёный.





Большой веретенник, обитающий в Новосибирской области, потерял краснокнижный статус





Статус серого гуся и гуменника, обитающих в Новосибирской области, остаётся неопределённым. Решение по этим птицам будет принято после дополнительных исследований Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. По словам Алексея Яновского, под большей угрозой находится таёжный гуменник. «У нас есть несколько видов гуменников — очень редкий таёжный и более распространённый тундровый. Гуменник был внесён в Красную книгу Новосибирской области, здесь он запрещён к отстрелу. Однако это всегда натыкается на сопротивление охотников. Потому что им без разницы — это таёжный или тундровый гуменник, они всегда препятствовали этому [внесению всех гуменников в Красную книгу России]. Были от Новосибирской области предложения в Москву, чтобы гуменника включили в список Красной книги России, но, к сожалению, есть большое сопротивление, поэтому, видимо, он остался в этом спорном списке», — считает учёный.





Серый гусь в Новосибирской области чувствует себя неплохо, но это очень уязвимый вид, говорят учёные







Внесение в книгу серого гуся, по его словам, необходимо уже не столь остро, как в ситуации с гуменником. «В Новосибирской области это обычный вид именно в степных и озёрных районах, в общем-то порядка 10 тысяч особей серого гуся у нас гнездятся. Но это очень уязвимый вид, к примеру, в Томской области он давно в Красной книге. На Европейской территории он вообще не встречается, поэтому хорошо бы, чтобы его включили в Красную книгу России», — добавил орнитолог.







Напомним, в 2016 году охотники потребовали от Законодательного собрания Новосибирской области снять запрет на отстрел гуменника.