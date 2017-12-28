Три тракториста и генетик из Новосибирска получили награду от Путина

Александр Алтунин работает на племзаводе «Ирмень» трактористом-механизатором уже 26 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами — в него попали семь жителей Новосибирской области.





Сразу четырёх сотрудников племзавода «Ирмень» Ордынского района президент наградил медалями ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени. В списке оказались три тракториста — Александр Алтунин, Станислав Астапов, Григорий Песоцкий — и электрогазосварщик Александр Одинцов.





«Алтунин работает 26 лет механизатором. Кроме всего, он спортсмен, у нас он в своё время чемпионом по гирям был села и района. Человек активной жизненной позиции. Песоцкий механизатором 12 лет работает — и в посевной принимает участие, и в уборке на отвозе зерна от комбайнов. Астапов — 22 года. Одинцов — газоэлектросварщик, работает 27 лет», — рассказал НГС.НОВОСТИ первый заместитель председателя ЗАО «Племзавод Ирмень» Олег Бугаков.





Инициатива о награждении принадлежала директору завода Юрию Бугакову. Пока неизвестно, когда новосибирцы получат свои награды за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний труд. Также не определено место вручения.





У механизатора Станислава Астапова стаж на заводе 22 года





Григорий Песоцкий работает на племзаводе 12 лет





Александр Одинцов единственный из своих коллег, получивших награду, газоэлектросварщик. На племзаводе он трудится 27 лет





Кроме того, по указу президента Орден Дружбы «за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу» получил академик РАН, директор Института цитологии и генетики СО РАН Николай Колчанов.





«Колчанов — основатель российской школы биоинформатики и системной компьютерной биологии. Под его руководством разработаны информационно-компьютерные методы для решения задач биоинформатики и системной компьютерной биологии: интеграции, хранения и анализа экспериментальных данных по структурно-функциональной организации молекулярно-генетических систем; анализа и компьютерной аннотации геномных последовательностей, высокоточного распознавания сайтов связывания транскрипционных факторов; предсказания структуры и функции белков, поиска в них функциональных сайтов и фармакологических мишеней», — рассказали НГС.НОВОСТИ в институте.





Академик Николай Колчанов получил Орден Дружбы по указу президента





Также в списке награждённых новосибирцев оказались доярка ООО «Красносельское» Гульниса Дюсенова и председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Шилохвостов.





В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали о других новосибирцах, которые также получали награды от президента РФ.