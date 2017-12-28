Три тракториста и генетик из Новосибирска получили награду от Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами — в него попали семь жителей Новосибирской области.
Сразу четырёх сотрудников племзавода «Ирмень» Ордынского района президент наградил медалями ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени. В списке оказались три тракториста — Александр Алтунин, Станислав Астапов, Григорий Песоцкий — и электрогазосварщик Александр Одинцов.
«Алтунин работает 26 лет механизатором. Кроме всего, он спортсмен, у нас он в своё время чемпионом по гирям был села и района. Человек активной жизненной позиции. Песоцкий механизатором 12 лет работает — и в посевной принимает участие, и в уборке на отвозе зерна от комбайнов. Астапов — 22 года. Одинцов — газоэлектросварщик, работает 27 лет», — рассказал НГС.НОВОСТИ первый заместитель председателя ЗАО «Племзавод Ирмень» Олег Бугаков.
Инициатива о награждении принадлежала директору завода Юрию Бугакову. Пока неизвестно, когда новосибирцы получат свои награды за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний труд. Также не определено место вручения.
Кроме того, по указу президента Орден Дружбы «за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу» получил академик РАН, директор Института цитологии и генетики СО РАН Николай Колчанов.
«Колчанов — основатель российской школы биоинформатики и системной компьютерной биологии. Под его руководством разработаны информационно-компьютерные методы для решения задач биоинформатики и системной компьютерной биологии: интеграции, хранения и анализа экспериментальных данных по структурно-функциональной организации молекулярно-генетических систем; анализа и компьютерной аннотации геномных последовательностей, высокоточного распознавания сайтов связывания транскрипционных факторов; предсказания структуры и функции белков, поиска в них функциональных сайтов и фармакологических мишеней», — рассказали НГС.НОВОСТИ в институте.
Также в списке награждённых новосибирцев оказались доярка ООО «Красносельское» Гульниса Дюсенова и председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Шилохвостов.
В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали о других новосибирцах, которые также получали награды от президента РФ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Елена Громкова
Фото предоставлены племзаводом «Ирмень» (1–4), Институтом цитолигии и генетики СО РАН (5)