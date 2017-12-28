Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом
Президент России Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете террористическим актом. Такое заявление он сделал на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии, сообщает ТАСС.
«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта», — заявил Путин.
Взрыв в магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга, прогремел вчера вечером. В результате взрыва пострадали 13 человек, один из них получил тяжелые ранения осколками. На данный момент 6 жертв теракта находятся в стационаре.
Ранее сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Собственник «Перекрестка» пообещал оказать раненым материальную помощь, а также усилить меры безопасности в сетевых магазинах страны, сообщают «Ведомости».
16 декабря в Санкт-Петербурге должен был прогреметь ещё один взрыв, однако сотрудникам ФСБ удалось рассекретить и обезвредить террористов. Ими оказались сторонники «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация).
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Наталья Попельницкая
Фото nac.gov.ru