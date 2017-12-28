Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

16 декабря в Санкт-Петербурге должен был прогреметь ещё один взрыв

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете террористическим актом. Такое заявление он сделал на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии, сообщает ТАСС.





«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта», — заявил Путин.





Взрыв в магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга, прогремел вчера вечером. В результате взрыва пострадали 13 человек, один из них получил тяжелые ранения осколками. На данный момент 6 жертв теракта находятся в стационаре.





Ранее сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».





Собственник «Перекрестка» пообещал оказать раненым материальную помощь, а также усилить меры безопасности в сетевых магазинах страны, сообщают «Ведомости».





16 декабря в Санкт-Петербурге должен был прогреметь ещё один взрыв, однако сотрудникам ФСБ удалось рассекретить и обезвредить террористов. Ими оказались сторонники «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация).