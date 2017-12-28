Прокурор вступился за бородатых студентов в татуировках, которых не выпускали из колледжа
Прокуратура Кировского района обнаружила ущемление прав студентов Новосибирского промышленного колледжа — им запрещали выходить из здания колледжа на переменах, носить усы, бороду и иметь на теле татуировки.
Об ущемлении прав студентов в прокуратуру Кировского района сообщила мать учащегося в колледже студента.
«У женщины в школе обучаются двое детей — одному из них она биологическая мать, а другому — опекун», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре.
Прокурор провёл проверку учебного заведения и изучил правила внутреннего распорядка. Оказалось, что они содержали запрет для обучающихся на ношение усов, бороды и татуировок, что «противоречит федеральному законодательству».
«Установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, поэтому правила внутреннего распорядка опротестованы», — передали в надзорном ведомстве.
Ещё один запрет в колледже касался поведения студентов на переменах — им запрещали выходить из учебных корпусов на переменах.
«Таким "правилом" руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции РФ и законодательства о праве на свободу передвижения», — отметили в прокуратуре и пояснили, что это представление у директора колледжа на рассмотрении.
Руководство промышленного колледжа отказалось прокомментировать решение прокуратуры, посоветовав обратиться в областное министерство образования. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в ведомство.
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой