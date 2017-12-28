Прокурор вступился за бородатых студентов в татуировках, которых не выпускали из колледжа

Прокурор обнаружил, что запрет на усы и бороду содержится в правилах внутреннего распорядка колледжа  
Прокурор обнаружил, что запрет на усы и бороду содержится в правилах внутреннего распорядка колледжа  

Прокуратура Кировского района обнаружила ущемление прав студентов Новосибирского промышленного колледжа — им запрещали выходить из здания колледжа на переменах, носить усы, бороду и иметь на теле татуировки. 


Об ущемлении прав студентов в прокуратуру Кировского района сообщила мать учащегося в колледже студента. 


«У женщины в школе обучаются двое детей — одному из них она биологическая мать, а другому — опекун», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре. 


Прокурор провёл проверку учебного заведения и изучил правила внутреннего распорядка. Оказалось, что они содержали запрет для обучающихся на ношение усов, бороды и татуировок, что «противоречит федеральному законодательству». 


«Установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, поэтому правила внутреннего распорядка опротестованы», — передали в надзорном ведомстве. 


Ещё один запрет в колледже касался поведения студентов на переменах — им запрещали выходить из учебных корпусов на переменах. 


«Таким "правилом" руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции РФ и законодательства о праве на свободу передвижения», — отметили в прокуратуре и пояснили, что это представление у директора колледжа на рассмотрении. 


Руководство промышленного колледжа отказалось прокомментировать решение прокуратуры, посоветовав обратиться в областное министерство образования. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в ведомство. 


Читайте также: 


Судья Заельцовского районного суда сбрил бороду после того, как его фото попало в интернет. Снимок разошёлся по соцсетям и стал мемом. 

Прочтений: 11622
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (76)76
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено