Сегодня пораньше: Новосибирск встал в 10-балльных пробках третий раз за неделю
Днём 28 декабря пробки на дорогах Новосибирска подскочили до максимальных 10 баллов в третий раз с начала недели.
Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог на 10 баллов примерно в 14:45, тогда как в предыдущие два дня заторы достигали рекордного уровня на три с половиной часа позже.
Сейчас на карте города отмечено около десятка сообщений об авариях.
На правом берегу наиболее затруднено движение на Красном проспекте, улице Кирова и Октябрьской магистрали, Ипподромской, проспекте Димитрова, улицах Семьи Шамшиных, Авиастроителей, 25 лет Октября, Большевистской. Скорость потока на самых проблемных участках упала до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали улицы Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков и Северный проезд. Также сложной выглядит ситуация на Троллейной.
Сегодня дорожную ситуацию в городе осложнил прошедший ночью снегопад. Уже к половине девятого утра сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность дорог на 9 баллов.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС (1), скриншоты yandex.ru/maps (2), приложения Яндекс.Карты (3-5)