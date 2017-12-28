Сегодня пораньше: Новосибирск встал в 10-балльных пробках третий раз за неделю

Сегодняшняя пробка на улице Ватутина
Сегодняшняя пробка на улице Ватутина

Днём 28 декабря пробки на дорогах Новосибирска подскочили до максимальных 10 баллов в третий раз с начала недели.


Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог на 10 баллов примерно в 14:45, тогда как в предыдущие два дня заторы достигали рекордного уровня на три с половиной часа позже.


Сейчас на карте города отмечено около десятка сообщений об авариях. 


На правом берегу наиболее затруднено движение на Красном проспекте, улице Кирова и Октябрьской магистрали, Ипподромской, проспекте Димитрова, улицах Семьи Шамшиных, Авиастроителей, 25 лет Октября, Большевистской. Скорость потока на самых проблемных участках упала до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали улицы Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков и Северный проезд. Также сложной выглядит ситуация на Троллейной. 


Загруженность дорог достигла максимального уровня уже в третьем часу дня 
Загруженность дорог достигла максимального уровня уже в третьем часу дня 


Сегодня пораньше: Новосибирск встал в 10-балльных пробках третий раз за неделю


Сегодня пораньше: Новосибирск встал в 10-балльных пробках третий раз за неделю


Сегодня пораньше: Новосибирск встал в 10-балльных пробках третий раз за неделю


Сегодня дорожную ситуацию в городе осложнил прошедший ночью снегопад. Уже к половине девятого утра сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность дорог на 9 баллов. 

Прочтений: 13483
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (136)136
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено