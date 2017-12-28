Сегодня пораньше: Новосибирск встал в 10-балльных пробках третий раз за неделю

Сегодняшняя пробка на улице Ватутина

Днём 28 декабря пробки на дорогах Новосибирска подскочили до максимальных 10 баллов в третий раз с начала недели.







Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог на 10 баллов примерно в 14:45, тогда как в предыдущие два дня заторы достигали рекордного уровня на три с половиной часа позже.







Сейчас на карте города отмечено около десятка сообщений об авариях.





На правом берегу наиболее затруднено движение на Красном проспекте, улице Кирова и Октябрьской магистрали, Ипподромской, проспекте Димитрова, улицах Семьи Шамшиных, Авиастроителей, 25 лет Октября, Большевистской. Скорость потока на самых проблемных участках упала до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали улицы Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков и Северный проезд. Также сложной выглядит ситуация на Троллейной.





Загруженность дорог достигла максимального уровня уже в третьем часу дня

















Сегодня дорожную ситуацию в городе осложнил прошедший ночью снегопад. Уже к половине девятого утра сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность дорог на 9 баллов.