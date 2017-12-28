Семья новосибирцев засудила УК на 600 тысяч за пожар из-за мусора под окном квартиры

Из-за пожара в квартире полностью выгорела кухня, а стены в других комнатах закоптились

Новосибирская семья отсудила больше 650 тысяч рублей у управляющей компании «Сибирская инициатива» после того, как их квартира загорелась из-за сваленной под окнами старой мебели.







В Калининский районный суд обратились владельцы трёхкомнатной квартиры на первом этаже дома по улице Макаренко.





В своём исковом заявлении мать и двое сыновей указали, что 16 октября 2016 года их сосед по подъезду сложил под окнами их квартиры старую мебель. При этом работники ООО «УКЭЖ "Сибирская инициатива"» не предприняли ничего, чтобы устранить нарушения требований пожарной безопасности, говорится в материалах судов двух инстанций.







В ночь на 17 октября сваленный под окнами мусор загорелся. «Огонь распространился в квартиру истцов, что привело к следующим повреждениям: полностью выгорела кухня (уничтожены оконная рама, кухонный гарнитур, телевизор, чайник, кофеварка, микроволновая печь, межкомнатная дверь),





оплавился фасад гостиного гарнитура, произошло закопчение остальных помещений в квартире. <…> Кроме того, все имеющиеся в квартире предметы (мебель, вещи, одежда, книги) пропахли продуктами горения», — сообщается в материалах Калининского районного суда.





Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре на улице Макаренко поступило к ним 17 октября в 1:40. Когда пожарные приехали на место, возле дома № 19/1 горел диван. Кроме того, огонь повредил машину «Хонда» на парковке и мебель на кухне квартиры на 1-м этаже.







После пожара владельцы квартиры обратились с претензией в УК, но её работники свою вину не признали и возмещать ущерб отказались, следует из решения суда.







В суде представитель УК исковые требования также не признал и пояснил, что огонь повредил квартиру из-за жильца, который сложил крупногабаритный мусор в неположенном месте. Мусор работники УК выносят с понедельника по субботу, мебель свалили под окном в воскресенье, а пожар случился в ночь на понедельник, добавили в суде юристы организации.







Суд согласился с тем, что старую мебель выкинули в неположенном месте, но при этом посчитал, что в этом есть вина УК. «Управляющая организация обязана организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома», — говорится в решении Калининского районного суда.







В итоге в сентябре 2017 года Калининский районный суд встал на сторону истцов —





с управляющей компании взыскали почти 670 тысяч рублей. В эту сумму вошли ущерб от пожара (436,5 тысячи рублей), компенсация морального вреда (10 тысяч рублей) и штраф за то, что УК добровольно не удовлетворила требования владельцев горевшей квартиры (223,2 тысячи рублей).





21 декабря Новосибирский областной суд оставил это решение без изменения, сообщили в пресс-службе облсуда.







В юридическом отделе «Сибирской инициативы» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что УК ни в коем случае не будет уклоняться от исполнения решения суда, но при этом с не согласна с позицией обеих инстанций и собирается подавать кассационную жалобу. В управляющей компании считают, что собственник квартиры, сложивший мебель в неположенном месте, должен быть привлечён к делу в качестве соответчика.







«Чётко установлено: управляющая компания осуществляет свою деятельность в рамках [утверждённого] перечня работ и услуг, данные истцы обратились в рамках закона "О защите прав потребителей". Я считаю, что судом не доказано то, что мы оказали некачественную услугу либо оказали услугу, которая повлекла за собой причинение вреда. Управляющая компания в полном объёме оказывает перечень утверждённых услуг всем жителям. В данном случае установлено конкретное лицо, которое вынесло мебель и выложило её под окнами квартиры», — пояснила начальник юридического отдела УК Ольга Соловьёва.





Ещё одна жительница Новосибирска в этом году отсудила у ТСЖ «Наш Дом» больше 175 тысяч рублей за жёсткое падение на обледеневшем крыльце, закончившееся переломом таза.