Сибирячка нашла пропавшего отца в больнице после полутора месяцев поисков

Пенсионер попал в больницу посте ДТП
Пенсионер попал в больницу посте ДТП

Жительница Новосибирска нашла отца, пропавшего в середине ноября, в больнице — пенсионер попал к врачам после аварии.


«Изначально к нам обратился медперсонал больницы, где лежит пострадавший. Нам сообщили, что он попал в ДТП, скорая доставила его в отделение городской больницы № 1 и о мужчине ничего не известно. Врачи попросили нас помочь в поиске родственников», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры народной дружины «Феникс».


Волонтёры узнали, что 17 ноября 67-летнего пенсионера сбила машина на улице Писарева. В сводке аварий ГИБДД сообщается, что в 22:20 в этот день 24-летний водитель на «Мазде Демио» наехал на пешехода около дома на Писарева, 53 (недалеко от перекрёстка Писарева и Мичурина).


Вчера волонтёры и сотрудники полиции распространили ориентировки. Через некоторое время в «Феникс» позвонила женщина и рассказала, что у неё пропал отец — мужчина на фото в ориентировке был на него похож.


«Женщина рассказала, что раньше неоднократно обзванивала больницы, и ей говорили, что нет неопознанных больных. После того, как мы с ней поговорили, женщина поехала в больницу и нашла отца. Состояние у него тяжёлое, но стабильное. Надеемся, что он быстрее пойдёт на поправку, всё-таки родные рядом», — говорят волонтёры «Феникса».


Недавно НГС.НОВОСТИ писали, что 26-летнюю Ирину Белоцерковец, которая пропала 23 декабря, через несколько дней нашли в больнице.

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