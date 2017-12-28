Фотограф из Новосибирска победил в конкурсе National Geographic с красивым снимком Камчатки

Снимок пейзажей Камчатки новосибирского фотографа Олега Кугаева стал победителем конкурса журнала «National Geographic Россия».





Река Мутновская на полуострове Камчатка





О победе Олег Кугаев сообщил на своей странице в соцсети Facebook.





Жюри журнала «National Geographic Россия» признало снимок новосибирца победителем в номинации «Энергия жизни» в конкурсе «Дикая природа России 2017». На фотографии изображена река Мутновская на полуострове Камчатка.





На Камчатке Олег побывал минувшим летом в рамках съёмочной и научной экспедиции. Новосибирец снимал животных для программы «Всё как у зверей», которая выходит на телеканале «Живая Планета».





В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Олег признавался, что участникам экспедиции за две недели пришлось пройти целое испытание.





«Когда нам нужно было перейти последнюю реку (а до этого два дня шли дожди), таял снег под дождём, с гор пошло много воды, и река превратилась в непреодолимое препятствие, мы оказались зажаты в ловушке — и назад нельзя, потому что тоже надо идти через реки, которые наполнились, и вперед тоже не можем, хотя до бухты оставалось 2–3 км. Нам пришлось вызывать МЧС, чтобы нас вытаскивали. У нас был ночной переход по горам, а потом нас на КАМАЗе привезли в Петропавловск-Камчатский», — так описывал свою поездку фотограф.





В этом году Олег Кугаев также занял второе место на международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» — членам жюри понравился снимок пимоката.





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