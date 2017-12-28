Поиски двух пропавших на Оби: водолазы вытащили из реки два снегохода

Чтобы достать найденные в реке снегоходы, водолазам пришлось обвязать их верёвками
Чтобы достать найденные в реке снегоходы, водолазам пришлось обвязать их верёвками

Водолазы из Бердского поисково-спасательного отряда прекратили поиски двух мужчин, которые пропали в Болотнинском районе Новосибирской области во время поездки на снегоходах.


«На акватории реки Обь были проведены сложнейшие водолазные работы, обследовано порядка 500 кв. м дна реки. Водолазными группами Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России под ледяным покровом были найдены два снегохода, сами пропавшие мужчины не обнаружены», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Чтобы поднять снегоходы из Оби, водолазы обвязали их верёвками.


В МЧС уточнили, что сейчас поиски в воде прекращены из-за того, что морозы и сильное течение представляют реальную опасность для самих водолазов.


Как ранее сообщали в ГУ МЧС по Новосибирской области, в понедельник, 25 декабря, 36-летний и 55-летний мужчины пропали в районе деревни Усть-Тула во время поездки на снегоходе, предположительно, провалились под лёд на Оби


По уточнённым данным на 28 декабря, пропавшие ехали не на одном снегоходе, как сообщалось ранее, а каждый на своём, добавили в МЧС. 

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