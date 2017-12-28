На Ключ-Камышенском плато открыли новую школу за 710 миллионов

Строительство школы обошлось в 710 млн рублей

Сегодня, 28 декабря, на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска открыли школу № 155 для 750 учеников.







Старое здание школы снесли в 2016 году и на его месте построили два новых корпуса. Генподрядчиком была компания ПКФ «Агросервис». На строительство потрачено 710 млн рублей из бюджетов всех уровней.







«Школа была построена на Ключ-Камышенском плато в 1972 году; несмотря на то что её наполняемость по проекту составляла 250 мест, в последние годы там училось более 700 школьников», — рассказали в пресс-центре мэрии.







В июле 2016 года на территории школы начали строить основное четырёхэтажное здание площадью больше 17 тысяч кв. м — в нём расположены классы и спортивный зал. Занятия в здании начались 1 сентября 2017 года.







На территории школы построили два корпуса





На месте снесённого корпуса построили ещё одно здание: в нём расположились спортивный зал, столовая на 250 мест, два кабинета информатики, тир, актовый зал на 300 мест и административные помещения.





В школе есть столовая, спортивные залы, школьный пресс-центр и студия телевидения





Также в школе есть лаборатория для проектной и исследовательской деятельности учеников, кабинет робототехники, школьный пресс-центр и студия телевидения, залы ЛФК и хореографии, а также площадка правил дорожного движения.





В школе есть лаборатории и кабинет робототехники





Школьники будут заниматься физкультурой в двух спортзалах





Также школа оборудована пандусами и лифтами для детей с ограниченными возможностями.







Открыл школу сегодня мэр Анатолий Локоть





Учиться в школе будут 750 детей





В ноябре в мэрии Новосибирска рассказали, что за два года планируют построить в городе шесть новых школ, в основном в новых микрорайонах.