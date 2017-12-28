Активированный уголь бесполезен: новосибирский химик рассказал, как победить похмелье

Химик Денис Морозов рассказал, что нужно сделать, чтобы не страдать утром первого января
Химик Денис Морозов рассказал, что нужно сделать, чтобы не страдать утром первого января

Отдел видеопроизводства Новосибирского государственного университета NSU LIFE опубликовал вторую серию предновогодних научных лекций — новый выпуск посвящён процессам, приводящим к похмелью, и способам преодоления неприятных симптомов. 


Лекцию прочитал старший преподаватель кафедры органической химии факультета естественных наук НГУ, кандидат химических наук Денис Морозов. Учёный напомнил зрителям, что 


этиловый спирт относится к наркотическим ядам, для организма это токсин. После попадания этанола в желудок организм начинает бороться с ядом — так вырабатывается уксусный альдегид. Именно это вещество, накапливаясь в организме, обеспечивает отмечавшим головную боль по утрам. 


Некоторые вещества мешают перерабатывать уксусный альдегид. В частности, никотин, который нагружает внутренние органы человека, и организм начинает бороться с другим ядом, а не с уксусным альдегидом. Проще говоря, курить во время праздника не стоит, подчёркивает химик. Также от борьбы с алкоголем печень отвлекают антибиотики, анаболические стероиды, пероральные контрацептивы и даже парацетамол — в сочетании с выпивкой все эти вещества приведут к страшному похмелью. 



Утром 1 января, когда похмелье уже наверняка пришло, учёный не советует налегать на активированный уголь. В том случае, если вы не пили ничего кроме этанола и воды (то есть, видимо, водки), это будет бесполезно, так как эти молекулы слишком малы и уголь их не впитает. 


«Но если вы употребляли цветные напитки, которые содержат в себе что-то кроме этанола и воды, то тут активированный уголь нам поможет», — сказал Морозов. 


Кроме того, необходимо будет восстановить водный баланс и выпить больше воды, а также пополнить запасы натрия и калия (то есть съесть что-то солёное — огурцы или капусту) и запустить метаболизм (съесть аскорбинку, янтарную кислоту или сделать лёгкие упражнения). 


Плотно завтракать 1 января не стоит, предостерегает учёный, лучше всего подойдет овсяная каша, которая содержит быстрые углеводы, но не нагружает желудочно-кишечный тракт, который в это время борется с токсинами. 


В конце лекции Денис Морозов напомнил, что лучше в новогоднюю ночь пить меньше алкоголя, «дабы не выпасть в осадок».


Вчера NSU LIFE опубликовали первую серию новогодних лекций — в ней доктор филологических наук Ольга Журавель рассказала об истории ёлочных игрушек

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