В Новосибирске появится «дедский сад» для пожилых людей

«Дедский сад» в Новосибирском доме ветеранов планируют открыть в следующем году

В 2018 году в Новосибирском доме ветеранов откроют отделение временного пребывания для пожилых людей, который назвали «дедским садом».







Об этом рассказала заместитель министра труда и социального развития Елена Бахарева на заседании коллегии ведомства.







«Мы берём на себя ещё одну очень серьёзную социальную проблему — это устранение социальной отчуждённости людей старшего возраста, поддержание их социальной активности, физического и душевного благополучия. А это более 23% от общей численности населения, — отметила Бахарева. — Среди новых эффективных форм оказания социальной помощи людям старшего возраста следует выделить стационар-замещающие технологии».







В качестве примера она привела планы по созданию «дедского сада» (сад активного долголетия) — отделения временного пребывания граждан пожилого возраста.







«Сад активного долголетия в данной ситуации выступает альтернативой стационарным учреждениям. Пожилой человек, продолжая проживать в привычных для него условиях, в семье, не испытывает стрессовых ситуаций, с которыми сталкиваются пенсионеры, попадая в стационарное учреждение, каким бы замечательным оно не было. В течение дня, когда члены семьи находятся на работе, учебе, он проходит комплексную реабилитацию в Саду активного долголетия», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ концепцию проекта в министерстве.







В «дедском саду» для пожилых людей будут устраивать культурно-массовые, образовательные и досуговые мероприятия, проводить оздоровительно-реабилитационные программы, налаживать общение между людьми старшего возраста. Пожилые люди смогут находиться в «дедском саду» в будние дни с 8:00 до 17:00 часов.





В прошлом году новосибирский программист и предприниматель Евгений Пятковский уже объявлял об открытии в городе детского сада для взрослых. Позже писательница и режиссёр Мария Ефремова публично обвинила его в краже её идеи.