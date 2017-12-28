В Новосибирске появится «дедский сад» для пожилых людей

«Дедский сад» в Новосибирском доме ветеранов планируют открыть в следующем году
«Дедский сад» в Новосибирском доме ветеранов планируют открыть в следующем году

В 2018 году в Новосибирском доме ветеранов откроют отделение временного пребывания для пожилых людей, который назвали «дедским садом». 


Об этом рассказала заместитель министра труда и социального развития Елена Бахарева на заседании коллегии ведомства.  


«Мы берём на себя ещё одну очень серьёзную социальную проблему — это устранение социальной отчуждённости людей старшего возраста, поддержание их социальной активности, физического и душевного благополучия. А это более 23% от общей численности населения, — отметила Бахарева. — Среди новых эффективных форм оказания социальной помощи людям старшего возраста следует выделить стационар-замещающие технологии».


В качестве примера она привела планы по созданию «дедского сада» (сад активного долголетия) — отделения временного пребывания граждан пожилого возраста.


«Сад активного долголетия в данной ситуации выступает альтернативой стационарным учреждениям. Пожилой человек, продолжая проживать в привычных для него условиях, в семье, не испытывает стрессовых ситуаций, с которыми сталкиваются пенсионеры, попадая в стационарное учреждение, каким бы замечательным оно не было. В течение дня, когда члены семьи находятся на работе, учебе, он проходит комплексную реабилитацию в Саду активного долголетия», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ концепцию проекта в министерстве.


В «дедском саду» для пожилых людей будут устраивать культурно-массовые, образовательные и досуговые мероприятия, проводить оздоровительно-реабилитационные программы, налаживать общение между людьми старшего возраста. Пожилые люди смогут находиться в «дедском саду» в будние дни с 8:00 до 17:00 часов. 


В прошлом году новосибирский программист и предприниматель Евгений Пятковский уже объявлял об открытии в городе детского сада для взрослых. Позже писательница и режиссёр Мария Ефремова публично обвинила его в краже её идеи

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