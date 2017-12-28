Фильмы Андрея Звягинцева покажут в музее с работами Ван Гога, Матисса и Дали

Кадр из фильма «Нелюбовь»
Кадр из фильма «Нелюбовь»

Нью-Йоркский музей современного искусства (Museum of modern art или MoMA) анонсировал показ ретроспективы фильмов Андрея Звягинцева в январе 2018 года. 


Музей покажет все полнометражные фильмы режиссёра из Новосибирска: «Возвращение» (2003), «Изгнание» (2007), «Елена» (2011), «Левиафан» (2014), «Нелюбовь» (2017), говорится на сайте музея. Показы пройдут с 12 по 24 января, первые билеты поступят в продажу 29 декабря. 


«Застывшие и строгие, как в стиле, так и в выборе тем, фильмы сибиряка Андрея Звягинцева изучают моральные дилеммы и духовные мучения с невозмутимой, болезненной точностью», — сказано в аннотации на сайте музея. После просмотра фильма «Нелюбовь» режиссёр лично пообщается со зрителями.  


MoMA — один из первых музеев современного искусства в мире, одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Он входит в первую двадцатку самых посещаемых музеев мира. В собрание музея, в том числе, входят такие мировые шедевры, как «Звёздная ночь» Винсента Ван Гога, «Танец» Анри Матисса, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали и другие.  


Напомним, последняя картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована в этом году на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. 

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