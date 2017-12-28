Надо согреваться: после холодной новогодней ночи начнутся аномально морозные дни
Новосибирцев ждёт морозная новогодняя ночь и такое же начало будущего года — синоптики ждут до –35 градусов в регионе.
«По предварительному прогнозу новогодняя ночь будет холодная, будет без осадков, ветер слабый, переменный 2–7 м/с», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В ночь на первое января в Новосибирске будет –27… –29 градусов, в пригороде –32 градусов, а днём –22…–24 градуса, в пригороде –27 градусов.
«По области мы даём аномально холодную погоду на первую пятидневку января — температуры до –35 градусов очень вероятны», — предупредила Виноградова.
24 декабря НГС завершил приём заявок от читателей на конкурс «Закажи погоду на НГС» — мы предлагали новосибирцам составить свой прогноз и прислать его нам. 1 января станет известно имя победителя.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова