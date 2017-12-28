Новосибирец на «Тойоте» пропал после поездки на шиномонтажку

Станислав Катугин живёт на улице Сибиряков-Гвардейцев
Станислав Катугин живёт на улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске объявили в розыск 29-летнего Станислава Катугина, который пропал 23 декабря после поездки на шиномонтажку.


«Станислава в последний раз видели на шиномонтаже на Бетонной, 4 — родственники опросили работников шиномонтажа, на который он заезжал. Мужчина положительный, без вредных привычек, работает, женат и воспитывает двух детей», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».


Станислав заезжал на шиномонтаж на своей Toyota Passo светло-зелёного цвета.


По данным волонтёров, рост мужчины около 180 см, волос тёмные, глаза карие. В день пропажи он был одет в камуфляжный костюм и чёрную куртку.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении Станислава, просят позвонить в полицию по телефону 02 (020) или волонтёрам «ДоброСпас-Новосибирск» 8-953-887-17-77.


Вчера в Новосибирске нашли пропавшего из дома в Первомайском районе 20-летнего Игоря Маренкова — его задержали полицейские в метро.

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