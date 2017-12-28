Поручни новосибирского метро замаскировали под палки колбасы

В Новосибирском метрополитене появился новый вид рекламы — поручни в вагонах оформили в виде сервелата. 


Новый вид рекламы в новосибирском метро
Новый вид рекламы в новосибирском метро


По наблюдению корреспондента, поручни в одном из вагонов метро с двух сторон задекорировали под палки копчёной колбасы. Так производители решили привлечь внимание к своему продукту.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил колбасу вместо поручней на Ленинской ветке метро 
Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил колбасу вместо поручней на Ленинской ветке метро 


НГС.НОВОСТИ попросили новосибирский метрополитен рассказать, как давно у них появилась подобная реклама и сколько поручней оформлено таким образом, однако оперативно этот вопрос в подземке прокомментировать не смогли. 


Новосибирцы не первый раз сталкиваются с рекламой в самых неожиданных местах и даже с использованием искусственного интеллекта. Например, в мае московские разработчики рассказали о проведённом в Новосибирске эксперименте, когда в городе внедрили уличную таргетированную рекламу, — искусственный интеллект в течение месяца включал на 22 экранах города именно те ролики, которые могли бы заинтересовать находившихся в непосредственной близости от рекламного щита прохожих. 

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