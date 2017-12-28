Поручни новосибирского метро замаскировали под палки колбасы

В Новосибирском метрополитене появился новый вид рекламы — поручни в вагонах оформили в виде сервелата.







Новый вид рекламы в новосибирском метро





По наблюдению корреспондента, поручни в одном из вагонов метро с двух сторон задекорировали под палки копчёной колбасы. Так производители решили привлечь внимание к своему продукту.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил колбасу вместо поручней на Ленинской ветке метро





НГС.НОВОСТИ попросили новосибирский метрополитен рассказать, как давно у них появилась подобная реклама и сколько поручней оформлено таким образом, однако оперативно этот вопрос в подземке прокомментировать не смогли.





Новосибирцы не первый раз сталкиваются с рекламой в самых неожиданных местах и даже с использованием искусственного интеллекта. Например, в мае московские разработчики рассказали о проведённом в Новосибирске эксперименте, когда в городе внедрили уличную таргетированную рекламу, — искусственный интеллект в течение месяца включал на 22 экранах города именно те ролики, которые могли бы заинтересовать находившихся в непосредственной близости от рекламного щита прохожих.