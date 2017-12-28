Гидрометцентр ждёт возвращения ветра с порывами в Новосибирск


Завтра ветер вернётся, но он будет несколько слабее ночного
Завтра ветер вернётся, но он будет несколько слабее ночного

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернётся непогода, — сегодня днём будет спокойно и холодно, а завтра вместе с потеплением вернутся порывы ветра.


«Сегодня неблагоприятные погодные условия не продолжатся. Всё, что осталось — это заносы на дорогах. Сейчас будет понижаться температура воздуха в течение дня», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.


Будущей ночью местами по области будут снег и метель, а завтра днём интенсивность осадков увеличится. Ветер будет западный: ночью порывы до 15 м/с, днём — до 20 м/с. Температура ночью –14...–19 при пояснениях до –26 градусов. Днём снова тепло: от –2…–7 градусов до –13 по северо-западу.


«В Новосибирске ночью будет –15...–17, а днём –3...–5 градусов. Ночью осадков либо совсем не будет, либо они будут несущественные, а днём будет снег. Ветер будет западный. Ночью, скорее всего, слабый 5–10 м/с, а днём может быть с порывами. 


Идёт тёплая волна циклона — скорее всего, днём будут порывы. Но таких порывов, как сегодня ночью, не будет. Они будут немного слабее. 


Снег будет интенсивностью тоже несколько слабее», — рассказала предварительный прогноз на завтрашний день Марина Виноградова.


Она также предположила, что сегодня синоптики выпустят предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на завтра.


Тёплая волна уйдёт в ночь на 30 декабря на восток, а затем начнётся новогоднее захолаживание.

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