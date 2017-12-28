Чуйский тракт открыли для проезда после жёсткой аварии с тремя фурами

Из-за аварии с тремя фурами движение на трассе оказалось парализовано
Из-за аварии с тремя фурами движение на трассе оказалось парализовано

Участок Чуйского тракта в Черепановском районе Новосибирской области открыли для проезда после ночного ДТП, в котором столкнулись три тяжёлых грузовика.


Движение на 126-м км трассы возобновилось в 9:00. «Последствия аварии полностью устранены, движение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Сибуправтодора.


Авария с тремя фурами в районе посёлка Южный произошла 27 декабря в 22:10, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.


По предварительным данным, водитель тягача Volvo ехал по Чуйскому тракту со стороны Барнаула к Новосибирску. На 126-м км трассы он столкнулся со встречным грузовиком DAF, а потом ещё и с попутным Volvo.


В ДТП пострадали водители обоих грузовиков Volvo: их увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что у одного из водителей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, у другого — те же самые травмы и ещё перелом ребра.


Из-за аварии движение на трассе оказалось парализовано. Водители могли объехать проблемный участок через посёлок Южный (в сторону Новосибирска) или через поле (в сторону Барнаула).

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