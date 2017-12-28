На выезде из Новосибирска развернуло фуру: пути на Северный объезд по Мочищенскому шоссе нет

Авария произошла на Мочищенсокм шоссе около 8 утра
Авария произошла на Мочищенсокм шоссе около 8 утра

Утром 28 декабря на выезде из Новосибирска на Мочищенском шоссе развернуло фуру — дорогу перекрыло в обе стороны.


Авария случилась недалеко от Северного объезда.


«Фуру развернуло поперёк дороги, проезд невозможен ни туда, ни обратно. Спасатели уже приехали — разрезают кабину, вытаскивают водителя. Пробки пока нет, есть куда поехать, обходные пути есть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.


Очевидец пояснил, что ему пришлось развернуться и поехать на Северный объезд другой дорогой.


Сегодня ночью также была перекрыта трасса в Черепановском районе — там случилась авария с тремя грузовиками.

Прочтений: 15999
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено