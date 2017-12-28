На выезде из Новосибирска развернуло фуру: пути на Северный объезд по Мочищенскому шоссе нет

Авария произошла на Мочищенсокм шоссе около 8 утра

Утром 28 декабря на выезде из Новосибирска на Мочищенском шоссе развернуло фуру — дорогу перекрыло в обе стороны.





Авария случилась недалеко от Северного объезда.





«Фуру развернуло поперёк дороги, проезд невозможен ни туда, ни обратно. Спасатели уже приехали — разрезают кабину, вытаскивают водителя. Пробки пока нет, есть куда поехать, обходные пути есть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





Очевидец пояснил, что ему пришлось развернуться и поехать на Северный объезд другой дорогой.





Сегодня ночью также была перекрыта трасса в Черепановском районе — там случилась авария с тремя грузовиками.