На выезде из Новосибирска развернуло фуру: пути на Северный объезд по Мочищенскому шоссе нет
Утром 28 декабря на выезде из Новосибирска на Мочищенском шоссе развернуло фуру — дорогу перекрыло в обе стороны.
Авария случилась недалеко от Северного объезда.
«Фуру развернуло поперёк дороги, проезд невозможен ни туда, ни обратно. Спасатели уже приехали — разрезают кабину, вытаскивают водителя. Пробки пока нет, есть куда поехать, обходные пути есть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.
Очевидец пояснил, что ему пришлось развернуться и поехать на Северный объезд другой дорогой.
Сегодня ночью также была перекрыта трасса в Черепановском районе — там случилась авария с тремя грузовиками.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС Марата