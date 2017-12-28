Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе

Машины, попавшие в пробку на Затулинке 28 декабря. Фото Ксении Евдокимовой
Машины, попавшие в пробку на Затулинке 28 декабря. Фото Ксении Евдокимовой


Утром 28 декабря после ночной метели и сильных снегопадов Новосибирск оказался сильно засыпан снегом.


Ночью в городе был сильный ветер, после которого всё замело. Проснувшиеся утром новосибирцы увидели, что дворы засыпаны, а свои автомобили они нашли под сугробами. А сильный снегопад к тому же осложнил дорожную обстановку, которая и в прошлые дни была тяжёлой.


Если вы сейчас стали свидетелями транспортного коллапса, ваш двор или автомобиль сильно засыпало снегом — присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Один из корреспондентов НГС отмечает, что движение на Затулинке с утра хуже, чем обычно.


На Затулинке сложно не только проехать на транспорте, но и дойти до остановки из-за сугробов. Фото Ксении Евдокимовой
На Затулинке сложно не только проехать на транспорте, но и дойти до остановки из-за сугробов. Фото Ксении Евдокимовой


«Собаке гулять неинтересно, все замело! Дворники только просыпаются», — написала в редакцию НГС читательница, которая живёт на улице Богдана Хмельницкого в районе стадиона «Сибирь».


Утро 28 декабря на улице Богдана  Хмельницкого. Фото читательницы НГС
Утро 28 декабря на улице Богдана  Хмельницкого. Фото читательницы НГС


Пробки на дорогах после 8 часов утра были 7 баллов, к половине девятого они были уже 9 баллов. Крупная пробка растянулась по Большевистской и Бердскому шоссе — в 7:44 она составила почти 8 километров.


Пользователи Яндекс.Карт сегодня жалуются на засыпанные дороги, используя не самые приличные выражения, а также предлагают собрать 10-балльные пробки уже сейчас.


Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе



А так сегодня выглядит дорога в самой большой городской пробке на Большевистской.


Пробка на Большевистской по пути до Бугринского моста. Фото Дарьи Януш
Пробка на Большевистской по пути до Бугринского моста. Фото Дарьи Януш



«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает нам «Яндекс» в 9:06.




Сегодня утром новосибирцы не теряли чувства юмора и продолжали шутить, сидя в заторах.


Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе


Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе


Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе



На Кошурникова между остановкой и автобусом остался сугроб. Но здесь видно, что улицу чистят.


Фото Михаила Руднева
Фото Михаила Руднева


Фото Михаила Руднева
Фото Михаила Руднева


Фото Михаила Руднева
Фото Михаила Руднева



Один из наших читателей оставил вчера вечером в машине небольшую щёлочку. Вот что он обнаружил утром.


Фото читателя
Фото читателя




На Северо-Чемском автомобили по-прежнему спрятаны под снегом.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС




«Только вчера пересмотрел "Послезавтра" (фильм о глобальной экологической катастрофе. — Прим. ред.)», — пишет нам читатель и иллюстрирует сообщение такой мрачной фотографией. 


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС



На Сибиряков-Гвардейцев до сих пор не проехать: машины выстроились в четыре ряда, заняв трамвайные пути.


Фото Кирилла Шматкова
Фото Кирилла Шматкова


Фото Кирилла Шматкова
Фото Кирилла Шматкова



Прочтений: 19462
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (162)162
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено