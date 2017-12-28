Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе

Машины, попавшие в пробку на Затулинке 28 декабря. Фото Ксении Евдокимовой





Утром 28 декабря после ночной метели и сильных снегопадов Новосибирск оказался сильно засыпан снегом.





Ночью в городе был сильный ветер, после которого всё замело. Проснувшиеся утром новосибирцы увидели, что дворы засыпаны, а свои автомобили они нашли под сугробами. А сильный снегопад к тому же осложнил дорожную обстановку, которая и в прошлые дни была тяжёлой.





Если вы сейчас стали свидетелями транспортного коллапса, ваш двор или автомобиль сильно засыпало снегом — присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.





08:47





Один из корреспондентов НГС отмечает, что движение на Затулинке с утра хуже, чем обычно.





На Затулинке сложно не только проехать на транспорте, но и дойти до остановки из-за сугробов. Фото Ксении Евдокимовой





«Собаке гулять неинтересно, все замело! Дворники только просыпаются», — написала в редакцию НГС читательница, которая живёт на улице Богдана Хмельницкого в районе стадиона «Сибирь».







Утро 28 декабря на улице Богдана Хмельницкого. Фото читательницы НГС





Пробки на дорогах после 8 часов утра были 7 баллов, к половине девятого они были уже 9 баллов. Крупная пробка растянулась по Большевистской и Бердскому шоссе — в 7:44 она составила почти 8 километров.







Пользователи Яндекс.Карт сегодня жалуются на засыпанные дороги, используя не самые приличные выражения, а также предлагают собрать 10-балльные пробки уже сейчас.









09:00





А так сегодня выглядит дорога в самой большой городской пробке на Большевистской.





Пробка на Большевистской по пути до Бугринского моста. Фото Дарьи Януш





09:13





«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает нам «Яндекс» в 9:06.









09:25





Сегодня утром новосибирцы не теряли чувства юмора и продолжали шутить, сидя в заторах.

















09:42





На Кошурникова между остановкой и автобусом остался сугроб. Но здесь видно, что улицу чистят.





Фото Михаила Руднева





Фото Михаила Руднева





Фото Михаила Руднева





09:47





Один из наших читателей оставил вчера вечером в машине небольшую щёлочку. Вот что он обнаружил утром.





Фото читателя









10:23





На Северо-Чемском автомобили по-прежнему спрятаны под снегом.





Фото читателя НГС









10:26





«Только вчера пересмотрел "Послезавтра" (фильм о глобальной экологической катастрофе. — Прим. ред.)», — пишет нам читатель и иллюстрирует сообщение такой мрачной фотографией.





Фото читателя НГС





10:41





На Сибиряков-Гвардейцев до сих пор не проехать: машины выстроились в четыре ряда, заняв трамвайные пути.





Фото Кирилла Шматкова





Фото Кирилла Шматкова







