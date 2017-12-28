Автомобили под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе
Утром 28 декабря после ночной метели и сильных снегопадов Новосибирск оказался сильно засыпан снегом.
Ночью в городе был сильный ветер, после которого всё замело. Проснувшиеся утром новосибирцы увидели, что дворы засыпаны, а свои автомобили они нашли под сугробами. А сильный снегопад к тому же осложнил дорожную обстановку, которая и в прошлые дни была тяжёлой.
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Один из корреспондентов НГС отмечает, что движение на Затулинке с утра хуже, чем обычно.
«Собаке гулять неинтересно, все замело! Дворники только просыпаются», — написала в редакцию НГС читательница, которая живёт на улице Богдана Хмельницкого в районе стадиона «Сибирь».
Пробки на дорогах после 8 часов утра были 7 баллов, к половине девятого они были уже 9 баллов. Крупная пробка растянулась по Большевистской и Бердскому шоссе — в 7:44 она составила почти 8 километров.
Пользователи Яндекс.Карт сегодня жалуются на засыпанные дороги, используя не самые приличные выражения, а также предлагают собрать 10-балльные пробки уже сейчас.
А так сегодня выглядит дорога в самой большой городской пробке на Большевистской.
«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает нам «Яндекс» в 9:06.
Сегодня утром новосибирцы не теряли чувства юмора и продолжали шутить, сидя в заторах.
На Кошурникова между остановкой и автобусом остался сугроб. Но здесь видно, что улицу чистят.
Один из наших читателей оставил вчера вечером в машине небольшую щёлочку. Вот что он обнаружил утром.
На Северо-Чемском автомобили по-прежнему спрятаны под снегом.
«Только вчера пересмотрел "Послезавтра" (фильм о глобальной экологической катастрофе. — Прим. ред.)», — пишет нам читатель и иллюстрирует сообщение такой мрачной фотографией.
На Сибиряков-Гвардейцев до сих пор не проехать: машины выстроились в четыре ряда, заняв трамвайные пути.
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Елена Громкова
Фото читателей НГС, корреспондентов НГС
Скриншоты yandex.ru/maps