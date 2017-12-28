Трассу в Новосибирской области перекрыли из-за аварии с тремя грузовиками





ДТП произошло недалеко от посёлка Южный

Сегодня, 28 декабря, ночью трассу в Черепановском районе Новосибирской области перекрыли из-за аварии, в которой столкнулись три грузовика.





ДТП случилось около 12 часов ночи, по информации на 7:30 утра, движение на дороге не открыли, рассказали в пресс-службе Сибуправтодора.





«В связи с ДТП на км 126 (Новосибирская область, Черепановский район) с участием трех грузовых машин и нахождением их на проезжей части движение транспорта осуществляется по двум объездным дорогам: в сторону Новосибирска — через посёлок Южный, в сторону Барнаула — через поле (500 м). Предпринимаются экстренные меры по эвакуации автомобилей участников ДТП», — передали в пресс-службе.





10:10

Этот участок трассы открыли для движения в 9:00. С места ДТП увезли в больницу двух пострадавших водителей.