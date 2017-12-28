Хоккей: «Сибирские снайперы» одолели «Толпар»

Сухой матч провел Шамиль Шмаков 
Сухой матч провел Шамиль Шмаков 

В повторном матче домашней серии Молодежной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» одолели соперников из команды «Толпар» (Уфа).


Матч состоялся вчера и завершился счетом 2:0 в пользу новосибирских хоккеистов.


«Шайбами отметились Никита Шашков и Павел Ткаченко, "сухой" матч провел Шамиль Шмаков!» — сообщает пресс-служба команды.


Статистика матча: Броски: 47-55 ; Броски в створ: 24-27; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 22-24 ; Штраф: 6-12.


Вчера победой также отметилась взрослая «Сибирь». В напряженной борьбе команда одолела соперников из Сочи

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