KIA сделала машину уровня Porsche

Корейская KIA назвала российскую цену своей новой модели — скоростного фастбэка Stinger. Этот автомобиль класса «Гран Туризмо» мировые и российские автоиздания уже сравнили по динамике, качеству и управляемости с моделями Porsche и BMW.





«Базовая модель Stinger оснащена двухлитровым мотором T-GDI с турбонаддувом мощностью 248 л.с. Разгон такой модели до 100 км/ч оставляет 6 секунд. В версии Stinger GT двигатель V6 объемом 3,3 и мощностью 370 л.с. разгоняет машину до 100 км/ч за 4,9 секунды», — сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus.





Начальная цена машины — 1 999 900 рублей, стоимость дорогих версий пока не называется. Производитель подчеркивает, что Stinger будет «самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю бренда».







