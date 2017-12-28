KIA сделала машину уровня Porsche
Корейская KIA назвала российскую цену своей новой модели — скоростного фастбэка Stinger. Этот автомобиль класса «Гран Туризмо» мировые и российские автоиздания уже сравнили по динамике, качеству и управляемости с моделями Porsche и BMW.
«Базовая модель Stinger оснащена двухлитровым мотором T-GDI с турбонаддувом мощностью 248 л.с. Разгон такой модели до 100 км/ч оставляет 6 секунд. В версии Stinger GT двигатель V6 объемом 3,3 и мощностью 370 л.с. разгоняет машину до 100 км/ч за 4,9 секунды», — сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus.
Начальная цена машины —
НГС.АВТО
Фото kia.com