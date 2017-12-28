KIA сделала машину уровня Porsche

Корейская KIA назвала российскую цену своей новой модели — скоростного фастбэка Stinger. Этот автомобиль класса «Гран Туризмо» мировые и российские автоиздания уже сравнили по динамике, качеству и управляемости с моделями Porsche и BMW. 


«Базовая модель Stinger оснащена двухлитровым мотором T-GDI с турбонаддувом мощностью 248 л.с. Разгон такой модели до 100 км/ч оставляет 6 секунд. В версии Stinger GT двигатель V6 объемом 3,3 и мощностью 370 л.с. разгоняет машину до 100 км/ч за 4,9 секунды», — сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus. 


Начальная цена машины — 1 999 900 рублей, стоимость дорогих версий пока не называется.  Производитель подчеркивает, что Stinger будет «самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю бренда».


KIA сделала машину уровня Porsche
KIA сделала машину уровня Porsche
KIA сделала машину уровня Porsche


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