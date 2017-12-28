Toyota Land Cruiser оказалась в сугробе после столкновения с Land Cruiser Prado

Один из участников ДТП улетел в сугроб 
Один из участников ДТП улетел в сугроб 

Вчера вечером на Бердском шоссе в столкновении сошлись автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Русская.


«"Крузака" начало таскать на скользкой дороге, он догнал Prado, а после уехал на разделительный газон в сугроб. Участники решили оформляться с ГИБДД», — сообщают аваркомы.


Это вторая авария за минувшие сутки, участниками которой стали две машины фирмы Toyota. Ранее НГС.НОВОСТИ писали о столкновении, которое произошло в микрорайоне «Родники».

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