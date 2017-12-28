На Новосибирск обрушился сильный ветер
В ночь со среды на четверг на Новосибирск обрушились сильные порывы ветра вперемешку со снежной пургой.
«У меня на балконе аж предметы ходуном заходили — казалось, что он вот-вот улетит. Страшно», — рассказывает жительница Затулинского жилмассива (Кировский район).
Стихия не обошла стороной и правый берег.
«Вышел покурить на балкон, а там москитная сетка соседей на их части балкона в воздух от сильного ветра аж подлетела. Заметает капитально, что на утро будет, даже страшно представить», — делится эмоциями житель Первомайского района.
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, разгул стихии носил циклический характер — ветер то усиливался, то стихал.
Погода и раньше преподносила сибирякам неожиданные сюрпризы. Несколько дней назад в городе прошел дождь. При этом температура воздуха поднялась до 1,5 градуса.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Сергей Жигальцев
Фото Сергея Жигальцева (1), читательницы НГС.НОВОСТИ (2)