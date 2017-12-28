На Новосибирск обрушился сильный ветер

Первомайский район

В ночь со среды на четверг на Новосибирск обрушились сильные порывы ветра вперемешку со снежной пургой.







«У меня на балконе аж предметы ходуном заходили — казалось, что он вот-вот улетит. Страшно», — рассказывает жительница Затулинского жилмассива (Кировский район).







Стихия не обошла стороной и правый берег.







«Вышел покурить на балкон, а там москитная сетка соседей на их части балкона в воздух от сильного ветра аж подлетела. Заметает капитально, что на утро будет, даже страшно представить», — делится эмоциями житель Первомайского района.







Затулинский жилмассив





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, разгул стихии носил циклический характер — ветер то усиливался, то стихал.







Погода и раньше преподносила сибирякам неожиданные сюрпризы. Несколько дней назад в городе прошел дождь. При этом температура воздуха поднялась до 1,5 градуса.

