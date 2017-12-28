На Новосибирск обрушился сильный ветер

Первомайский район 
Первомайский район 

В ночь со среды на четверг на Новосибирск обрушились сильные порывы ветра вперемешку со снежной пургой.


«У меня на балконе аж предметы ходуном заходили — казалось, что он вот-вот улетит. Страшно», — рассказывает жительница Затулинского жилмассива (Кировский район).


Стихия не обошла стороной и правый берег. 


«Вышел покурить на балкон, а там москитная сетка соседей на их части балкона в воздух от сильного ветра аж подлетела. Заметает капитально, что на утро будет, даже страшно представить», — делится эмоциями житель Первомайского района.


Затулинский жилмассив 
Затулинский жилмассив 


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, разгул стихии носил циклический характер — ветер то усиливался, то стихал.


Погода и раньше преподносила сибирякам неожиданные сюрпризы. Несколько дней назад в городе прошел дождь. При этом температура воздуха поднялась до 1,5 градуса.

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