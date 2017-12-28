СК: в питерском торговом центре взорвалась самодельная бомба

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Из здания были эвакуированы 70 человек

В среду вечером в супермаркете «Перекресток» (Санкт-Петербург) прогремел взрыв. Есть пострадавшие.







По информации ТАСС, взрыв неустановленного устройства произошел на первом этаже развлекательного комплекса «Гигант Холл» в районе камер хранения продуктового магазина.







«В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет», — приводит агентство слова главного управления МЧС по Петербургу.







Из магазина были эвакуированы 70 человек.







«Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы», — пишет РИА Новости.







Источник ТАСС поясняет, что взрыв не вызвал серьезных разрушений.







«Разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично — потолок и одна стена», — сообщает собеседник ТАСС.







В настоящий момент следствие выясняет причины произошедшего. По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте, сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.







«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе.





02:18





Власти Питера утверждают: дети при взрыве не пострадали.





среди пострадавших при взрыве в магазине детей нет. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.





02:06





Одного из пострадавших планируют выписать из больницы, заявляет вице-губернатор Санкт-Петербурга.





Состояние пострадавших направленных в Мариинскую больницу:

3 - средней тяжести, ближе к удовлетворительному состоянию.

1 - удовлетворительно (предполагается выписка). — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 27 декабря 2017 г.





01:27

Один из пострадавших от госпитализации отказался.





Один пострадавший от госпитализации отказался.

Состояние пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительной. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.





01:24

«Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. В здании периодически заходят пожарные. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции. У места оцепления дежурят журналисты», — пишет РИА Новости.





01:23

Один из доставленных в больницу пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга.





Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы:4 человека,один тяжелый-в Александровской б-це,в Мариинской-4 человека — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.



