СК: в питерском торговом центре взорвалась самодельная бомба
В среду вечером в супермаркете «Перекресток» (Санкт-Петербург) прогремел взрыв. Есть пострадавшие.
По информации ТАСС, взрыв неустановленного устройства произошел на первом этаже развлекательного комплекса «Гигант Холл» в районе камер хранения продуктового магазина.
«В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет», — приводит агентство слова главного управления МЧС по Петербургу.
Из магазина были эвакуированы 70 человек.
«Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы», — пишет РИА Новости.
Источник ТАСС поясняет, что взрыв не вызвал серьезных разрушений.
«Разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично — потолок и одна стена», — сообщает собеседник ТАСС.
В настоящий момент следствие выясняет причины произошедшего. По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте, сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе.
Власти Питера утверждают: дети при взрыве не пострадали.
Одного из пострадавших планируют выписать из больницы, заявляет вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Один из пострадавших от госпитализации отказался.
«Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. В здании периодически заходят пожарные. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции. У места оцепления дежурят журналисты», — пишет РИА Новости.
Один из доставленных в больницу пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга.
Сергей Жигальцев
Фото vk.com/spb_today