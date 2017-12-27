Водители двух Toyota дважды столкнулись на «Родниках»
Сегодня вечером на перекрестке улиц Тюленина и Гребенщикова в столкновении сошлись автомобили Toyota Ipsum и Toyota Allion.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Ipsum двигалась по улице Тюленина со стороны Свечникова, Toyota Allion — во встречном направлении.
«На перекрестке Allion при повороте налево не пропустил двигавшийся прямо Ipsum, и автомобили дважды столкнулись».
Сегодняшний вечер стал непростым испытанием для новосибирских автолюбителей. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог составила максимальные десять баллов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск