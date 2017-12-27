Водители двух Toyota дважды столкнулись на «Родниках»

Одна из пострадавших машин 
Одна из пострадавших машин 

Сегодня вечером на перекрестке улиц Тюленина и Гребенщикова в столкновении сошлись автомобили Toyota Ipsum и Toyota Allion.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Ipsum двигалась по улице Тюленина со стороны Свечникова, Toyota Allion — во встречном направлении.


«На перекрестке Allion при повороте налево не пропустил двигавшийся прямо Ipsum, и автомобили дважды столкнулись».


Сегодняшний вечер стал непростым испытанием для новосибирских автолюбителей. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог составила максимальные десять баллов.

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