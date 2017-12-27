Хоккей: в напряжённой борьбе «Сибирь» вырвала победу у «Сочи»

27 декабря новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» победил «Сочи» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.





Счёт встречи составил 4:3 (1:1; 1:1; 2:1) в пользу сибиряков.









Счёт открыл нападающий ХК «Сочи» Сергей Шмелёв на 4-й минуте матча. «Закриссон не смог принять передачу партнёра, Шмелёв выскочил 1 в 0 и забил. Второй бросок сочинцев по воротам», — сообщается в онлайн-трансляции матча на сайте ХК «Сибирь».





Сибиряки сравняли счёт на 13-й минуте. «Загляденье, а не гол! Отложенный фол был, Шаров занёс шайбу в зону, Алексеев подхватил и выдал гениальный пас на Бергстрёма в круг вбрасывания, который бросил в касание и попал в девятку», — описывает гол ведущий онлайн-трансляции.





В начале второго периода «Сибирь» пропустила — в большинстве забил нападающий Кейси Уэллмэн. Отыграться удалось ближе к концу периода — отличился 28-летний словенский нападающий Рок Тичар.





В начале третьего периода сибиряков вывел вперёд Вячеслав Основин: «Демидов подхватил шайбу в своей зоне, убежал, сделал передачу Основину, который с двух попыток оказался точен». Через две минуты сочинцам удаётся сравнять счёт, но спустя ещё две минуты «Сибирь» отыгрывается.





Ворота ХК «Сибирь» защищал Алексей Красиков.









В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с ХК «Сочи» 5 октября и победили в овертайме со счётом 4:3.





Сейчас «Сибирь» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирцы проведут дома 29 декабря против казанского «Ак Барса».