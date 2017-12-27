Правительство области заказало сыр с плесенью и авокадо

Продукты обошлись чиновникам в более чем 10 млн рублей
Продукты обошлись чиновникам в более чем 10 млн рублей

Правительство Новосибирской области заказало продукты на 2018 год: чиновники купили килограммы авокадо, камамбера, кальмаров и замороженных ягод.


Конкурсы на поставку продуктов на склад комбината питания в правительстве объявило областное «Хозяйственное управление», сообщается на сайте госзакупок. Продукты поставщики, часть из которых уже определена, должны будут привезти до конца 2018 года. Источник финансирования — областной бюджет.


16 тонн мяса, среди которых 10 тонн говядины, а также свинина, баранина, печень и говяжий язык, в правительство поставит индивидуальный предприниматель Антон Алексеев, цена контракта составила почти 3,9 млн рублей. Также власти заказали 4,8 тонны мяса птицы: филе, голени, окорочка, а также желудки, сердца и куриный фарш, стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей, поставщика продуктов ещё не определили.


Тонна замороженной рыбы: горбуша, камбала, минтай, скумбрия, терпуг и молоки лососевых рыб обошлись правительству в 250 тысяч рублей, поставщиком продуктов стала компания ООО «Надёжное снабжение», а 1,7 тонны филе судака, сёмги, кеты и кальмара поставит в правительство компания «Спайдер» за 922 тысячи рублей.


Кроме этого, хозуправлению понадобилось 3,6 тонны сыров, среди которых «Рокфор с плесенью», «Камамбер», «Тильзитер», «Адыгейский», «Пармезан», «Фета», «Моцарелла» и плавленый сыр. Цена контракта — 736 тысяч рублей.


Также правительство заказало ветчину, сервелат, варёную колбасу, сосиски и копчёности из свинины и говядины: 2,6 тонны продуктов обойдутся властям в 853 тысячи рублей.


Мысо, рыбу, фрукты и овощи власти заказали на весь 2018 год
Мысо, рыбу, фрукты и овощи власти заказали на весь 2018 год

В следующем году на склад комбината питания поступят тонны свежих овощей, фруктов и грибов: баклажаны, кабачки, пекинскую капусту, огурцы, перец чили, редьку, сельдерей, шампиньоны, имбирь, а также 10 кг авокадо, 55 кг ананасов, 50 кг винограда, 260 кг яблок и 135 кг лимонов. Цена нескольких контрактов — 527 тысяч рублей. Ещё власти заказали замороженные клубнику, чернику, сливу и ежевику, фасоль, грибы, брокколи и картофель фри. Цена контракта — 541 тысяча рублей.


Компания «Карачинский источник» выиграла конкурс на поставку минеральной воды и лимонада: 31 тысяча бутылок разного объёма обошлась властям почти в 534 тысячи рублей. Тысячу ванильных и шоколадных эскимо, пломбиров и стаканчиков, а также 13 килограммовых брикетов заказали власти на 2018 год, цена контракта — почти 40 тысяч рублей. Молоко, творог, сметана, масло и напиток «Снежок» обойдутся властям в 1,6 млн рублей.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что аналитики подсчитали, сколько салатов новосибирцы могут приготовить на свою зарплату: получилось примерно 221 салат сельдь под шубой или 116 салатов оливье.

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