Грек Филимон открыл в центре Новосибирска ресторан с едой «как у мамы»

В Новосибирске начал работать первый в городе греческий ресторан под названием Elliniko. Заведение открылось на первом этаже исторического здания — дома купца Сурикова на Красном проспекте, 22. 


Создатель и совладелец Elliniko Филимон Лазарос
Создатель и совладелец Elliniko Филимон Лазарос


Elliniko — проект греческого шеф-повара Филимона Лазароса и его российского партнёра. Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сам Лазарос, и в интерьере, и в меню он пытался воспроизвести типичный семейный ресторан в Греции.


«Готовить у нас будут повара, но я их всему научу. Хочу, чтобы еда была прямо как у моей мамы», — поделился ресторатор своими планами.


При этом Лазарос обещает, что будет регулярно работать в зале сам: например, разделывать при гостях рыбу, рассказывать о греческой кухне и просто общаться с посетителями.


Примерно половину меню заведения составляют холодные и горячие греческие закуски (цацики, икра из баклажанов, жареный сыр и другие) — от 130 до 430 рублей за порцию. Раздел горячих блюд состоит наполовину из мясных блюд, наполовину из рыбы и морепродуктов. Цены на основные блюда начинаются от 590 рублей (столько стоят греческие шашлычки — сувлаки), кальмары на гриле стоят 990 рублей, каре ягнёнка — 2990 рублей за порцию.


Ресторан пока работает в тестовом режиме
Ресторан пока работает в тестовом режиме


Лазарос говорит, что собирается максимально использовать на кухне греческие продукты: сыр, оливки, масло, специи и т.д. Преимущественно греческой будет и винная карта. Цены на вина бокалами начинаются от 190 рублей. «В Новосибирске почему-то нужно всё заказывать из Москвы», — недоумевает начинающий сибирский ресторатор.


Ресторан принял первых посетителей 27 декабря, однако пока работает в тестовом режиме. По словам Филимона Лазароса, часть оборудования ещё не успели поставить и смонтировать вовремя.


Elliniko — первая попытка в Новосибирске открыть греческий ресторан. Однако как таковые греческие блюда или хотя бы блюда с греческими названиями местные рестораторы используют уже давно. Например, в августе в центре города заработал фастфуд, в котором готовят популярную в Греции уличную еду — гирос

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