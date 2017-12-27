Пропавшего в середине декабря новосибирца нашли в метро

Новосибирца нашли в метро сотрудники полиции

В Новосибирске нашли 20-летнего Игоря Маренкова, который пропал в Первомайском районе в середине декабря.





«С ним всё в порядке, его задержали полицейские в метро», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», добавив, что подробностей не знают.







Напомним, Игорь Маренков пропал 14 декабря: в тот вечер он был дома вместе с супругой, но куда уходит, ей не сказал. Телефон пропавшего был недоступен. Одет в день пропажи мужчина был достаточно легко: в толстовку с надписью «Russia» на груди, синюю жилетку, синие спортивные штаны и вязаную шапку Puma.