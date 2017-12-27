Минфин раскрыл зарплаты российских министров




Лидер рейтинга — Антон Силуанов, зарабатывающий 1,7 миллиона рублей в месяц
Лидер рейтинга — Антон Силуанов, зарабатывающий 1,7 миллиона рублей в месяц

Среди российских министров самую большую зарплату в уходящем году получал глава Минфина Антон Силуанов. В среднем за месяц чиновник зарабатывал 1,7 млн рублей, что составляет лишь 22% от всех доходов министра, пишет «Коммерсантъ».


На втором месте — министр экономразвития Максим Орешкин с 1,3 млн рублей, на третьем — министр энергетики Александр Новак, который получает около 1,2 млн.


Остальные министры зарабатывают меньше миллиона: глава МЧС Владимир Пучков получает в месяц 954 тысячи рублей, а министр промышленности Денис Мантуров — 921 тысячу. В десятке федеральных министров с самыми высокими зарплатами оказались и министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования. Все они получают от 497 тысяч до 634 тысяч рублей.


Также Минфин обнародовал зарплату председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Чиновница получает 2 млн 250 тысяч рублей в месяц. За год у чиновницы набегает около 27 миллионов.

Прочтений: 8565
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (139)139
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено