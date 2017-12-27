Минфин раскрыл зарплаты российских министров

Лидер рейтинга — Антон Силуанов, зарабатывающий 1,7 миллиона рублей в месяц

Среди российских министров самую большую зарплату в уходящем году получал глава Минфина Антон Силуанов. В среднем за месяц чиновник зарабатывал 1,7 млн рублей, что составляет лишь 22% от всех доходов министра, пишет «Коммерсантъ».







На втором месте — министр экономразвития Максим Орешкин с 1,3 млн рублей, на третьем — министр энергетики Александр Новак, который получает около 1,2 млн.







Остальные министры зарабатывают меньше миллиона: глава МЧС Владимир Пучков получает в месяц 954 тысячи рублей, а министр промышленности Денис Мантуров — 921 тысячу. В десятке федеральных министров с самыми высокими зарплатами оказались и министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования. Все они получают от 497 тысяч до 634 тысяч рублей.







Также Минфин обнародовал зарплату председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Чиновница получает 2 млн 250 тысяч рублей в месяц. За год у чиновницы набегает около 27 миллионов.

