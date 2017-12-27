Гуляйте на свои: правительство и мэрия отказались от корпоративов за счёт бюджета

Правительство и мэрия уверяют, что не потратят на новогодние вечера для служащих ни рубля из бюджета
Правительство и мэрия уверяют, что не потратят на новогодние вечера для служащих ни рубля из бюджета

В мэрии Новосибирска и областном правительстве рассказали, что не тратят бюджетные деньги на новогодние корпоративы сотрудников.


«Правительством Новосибирской области не запланированы и не проводятся новогодние мероприятия для работников областных органов власти за счет бюджета», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства.


Такая же ситуация и в мэрии Новосибирска.


«Каждый департамент сам решает, где его сотрудники будут проводить корпоратив. Всё делается из личных средств сотрудников, бюджетных средств на это не запланировано, и так было всегда при Анатолии Локте», — заявил пресс-секретарь мэра Артём Роговский.


Ранее аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросили новосибирцев и узнали, что при возможности новосибирцы не отказались бы отметить корпоратив вместе с Павлом Волей и Андреем Малаховым.

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