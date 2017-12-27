Гуляйте на свои: правительство и мэрия отказались от корпоративов за счёт бюджета
В мэрии Новосибирска и областном правительстве рассказали, что не тратят бюджетные деньги на новогодние корпоративы сотрудников.
«Правительством Новосибирской области не запланированы и не проводятся новогодние мероприятия для работников областных органов власти за счет бюджета», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе правительства.
Такая же ситуация и в мэрии Новосибирска.
«Каждый департамент сам решает, где его сотрудники будут проводить корпоратив. Всё делается из личных средств сотрудников, бюджетных средств на это не запланировано, и так было всегда при Анатолии Локте», — заявил пресс-секретарь мэра Артём Роговский.
Ранее аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросили новосибирцев и узнали, что при возможности новосибирцы не отказались бы отметить корпоратив вместе с Павлом Волей и Андреем Малаховым.
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Ксения Евдокимова
Фото Виталия Анькова (РИА Новости)