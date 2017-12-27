Новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках по пути с работы

Одной из самых загруженных улиц оказался Красный проспект
Одной из самых загруженных улиц оказался Красный проспект

Пробки на заснеженных дорогах Новосибирска третий раз за декабрь подскочили до максимальных 10 баллов в вечерний час пик.


Сервис Яндекс.Пробки оценил загруженность новосибирских дорог на 10 баллов в 18:08. Сейчас на карте города отмечено около десятка сообщений об авариях.


На правом берегу наиболее затруднено движение на Мочищенском шоссе, улицах Богдана Хмельницкого, Учительской, Ипподромской, Владимировской, Красном проспекте, проспекте Димитрова. Скорость потока на самых проблемных участках упала до 3 км/ч. На левом берегу заторы парализовали улицы Хилокскую, Ватутина, Новогоднюю, Сибиряков-Гвардейцев, Толмачёвское шоссе.


Сильно осложнено движение на проезде Энергетиков и Димитровском мосту.


В седьмом часу вечера пробки в городе достигли рекордного уровня
В седьмом часу вечера пробки в городе достигли рекордного уровня


Новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках по пути с работы


Новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках по пути с работы


Новосибирские водители застряли в 10-балльных пробках по пути с работы


Новосибирские пробки достигают максимальных 10 баллов в вечерний час пик уже в третий раз за декабрь. Столь же сложная дорожная ситуация наблюдалась в городе и вчера, когда стоящие в пробках водители развлекали друг друга шутками и соревновались в умении сочинять стихи.

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