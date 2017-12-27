По улицам Новосибирска проехал караван красных грузовиков

«Рождественский караван» выехал на улицы Новосибирска 27 декабря. За два дня около 60 волонтёров побывают в детских домах и реабилитационных центрах, а также съездят в гости к многодетным семьям в посёлок Ложок. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили исполнить мечту детства и прокатиться вместе с ними, однако ожидания не совпали с реальностью.





Первая остановка «Рождественского каравана» в Новосибирске была 27 декабря у ГПНТБ





Первая остановка, на которую заехала вереница из трёх красных машин, была на ГПНТБ.





Волонтёры каравана пытаются обнимать прохожих





Кстати, надо сказать, что кроме Санта-Клаусов в этих машинах есть «олени» и «белые медведи». У библиотеки начался сеанс обнимашек. Прохожие разделились на два лагеря — одни ускоряли шаг, чтобы избежать внезапных объятий, другие радостно доставали телефоны, одновременно пританцовывая под рождественские напевы.







Волонтёры у ГПНТБ





Как рассказали в компании, караван ездит по улицам уже 17 лет. Традиция устраивать вояж по детским домам и социальным центрам появилась десять лет назад — началось всё с того, что пара грузовиков решили случайно заехать в детский дом по собственной инициативе, чтобы «подарить детям праздник».







Праздничные грузовики на улицах Новосибирска





Снаружи грузовики действительно украшены праздничными гирляндами. А вот внутри кабина оказалась совсем обычной, с вполне себе стандартными коробками передач и спидометрами. Вместо старого деда–Санта-Клауса с белой бородой в кабине оказался молодой чернявый парень в зелёной светоотражающей куртке. Правда, красный колпак с помпоном всё же присутствовал. Со своим коллегой водитель говорил по рации и иногда заглядывал в навигатор.







Санта-Клаус в «Рождественском караване»





Сегодня волонтеры побывали в Новосибирской городской общественной организации «САВА», городском центре помощи семье и детям «Заря», а также в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет». Завтра караван отправится в посёлок Ложок. Решение поехать туда компания приняла после публикации статьи НГС.НОВОСТИ о трудностях жизни семей в посёлке, рассказала региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина. Второй остановкой завтрашнего вояжа станет Дорогинский детский дом в Черепановском районе.







Новогодний экспресс: ожидание и реальность

Поездка в «Рождественском караване» несколько не совпала с представлениями из детства. Однако, если надеть колпак и петь что-то типа «Jingle Bells», радостно махая прохожим, новогоднее настроение придёт совершенно точно. Даже если вы стоите в глухой пробке где-нибудь на Коммунальном мосту.







«Рождественский караван» едет по улицам Новосибирска



