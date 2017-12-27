Кафе повара Тиня из Нячанга съехало с проспекта Маркса под землю

В новосибирском лофт-парке «Подземка» начало работать кафе вьетнамской кухни Chao Pho. Заведение открыл житель Вьетнама по имени Тинь, который уже пытался этим летом запустить заведение в формате «уличной еды» на проспекте Карла Маркса, но эта точка проработала всего несколько месяцев.





Повар кафе Фом и две порции супа фо-бо по 230 рублей за порцию





Новое кафе в «Подземке» больше прежнего по размеру — у него пять столиков в собственной зоне. Кроме того, желающие могут расположиться на своего рода фуд-корте, общем для всех заведений лофт-парка.







Заведение расположено в зоне фуд-корта «Подземки», где работают ещё три точки разного формата





Другим отличием нового Chao Pho можно считать собственную кухню, которая позволяет готовить все блюда на месте. В точке на проспекте Маркса Тинь мог только разогревать и сервировать готовые блюда. В остальном меню практически не изменилось. Главное блюдо здесь — традиционный вьетнамский суп фо-бо по 230 рублей за порцию. Также здесь можно заказать мясо с ростками сои и нэмы — обжаренные рисовые блинчики с начинкой (оба блюда стоят по 180 рублей), вьетнамский омлет (100 рублей) и другие.





Порция нэмов за 180 рублей





В прежнем заведении Тинь работал один, теперь у него появились помощники. Корреспондент НГС.НОВОСТИ застал в заведении ещё одного вьетнамца по имени Фом, который работает поваром, и женщину по имени Оксана, которая выполняет роль официантки и администратора заведения. Самого Тиня на месте не оказалось — по словам Оксаны, он занимался закупкой продуктов.







Несмотря на то что Chao Pho работает первый день, кафе оказалось единственным заведением в лофт-парке, где корреспондент НГС.НОВОСТИ застал посетителей





Вьетнамская кухня — один из трендов в ресторанном бизнесе. Вьетнамские заведения сейчас активно открываются в Москве и Санкт-Петербурге, причем не только выходцами из Вьетнама, но и крупными ресторанными компаниями. Например, в этом году начало работать кафе «Фо Фа», открытое владельцами сети «Кофемания».





Порция супа фо-бо в московском заведении «Фо Фа» за 400 рублей





В Новосибирске до последнего времени интерес к этой кухне ограничивался отдельными блюдами в меню. Но на прошлой неделе в центре Новосибирска появилось ещё одно отдельное вьетнамское кафе — его открыли владельцы баров Twiggy и «Джек Лондон».

