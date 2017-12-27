Бывшему главе Колывани зачитали приговор за найденные в доме патроны

Суд признал Владимира Тайлакова виновным в двух преступлениях

В Новосибирской области завершился суд над бывшим главой посёлка Колывань Владимиром Тайлаковым, который превысил свои должностные полномочия и незаконно хранил в квартире патроны.







«Ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Колыванского района Антон Агафонов. Кроме того, суд запретил Тайлакову в течение года занимать должности в органах власти и местного самоуправления.





Как сообщали ранее в Следственном комитете РФ после завершения расследования уголовного дела в отношении Тайлакова, с июля по октябрь 2012 года администрация Колывани заключила с пятью подрядчиками муниципальные контракты на ремонт дорог в посёлке. Но свои обязательства по контрактам подрядчики выполнили не полностью, а Тайлаков их не проконтролировал, не организовал технический надзор и подписал акты приёмки. В итоге организации, не до конца выполнившие работу, получили из бюджета больше 10 млн рублей.





3,7 млн рублей подрядчики получили необоснованно, рассказывали ранее в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Кроме того, во время расследования уголовного дела





следователи выяснили, что Владимир Тайлаков незаконно хранил у себя в квартире 51 патрон калибра 5,6 мм.





25 декабря Колыванский районный суд признал экс-главу посёлка виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), рассказал гособвинитель Антон Агафонов.







По информации источника НГС.НОВОСТИ, знакомого с ходом разбирательства, суд пересмотрел обвинения Тайлакову в части числа муниципальных контрактов, по которым были допущены нарушения, и снизил сумму ущерба.







«Приговор суда до настоящего времени в прокуратуру не поступил, законность приговора будет оценена прокуратурой в установленный законом срок», — сообщил заместитель прокурора Колыванского района Антон Агафонов.







Владимир Тайлаков стал главой Колывани 31 мая 2009 года. Выборы прошли досрочно, так как его предшественник Василий Халин в начале 2009 года был признан виновным в халатности за незаконную выдачу денег из бюджета тем жителям, которые не имели права на получение господдержки. В сентябре 2016 года Тайлаков добровольно сложил с себя полномочия, сейчас Колыванью руководит Алексей Дорофеев.





В прошлом месяце Новосибирский районный суд вынес приговор за превышение должностных полномочий ещё одному чиновнику — бывшему главе Криводановского сельсовета Владимиру Чернову.