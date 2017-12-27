Компания основателя S7 запустила в космос ракету
Компания S7 Space («С7 Космические Транспортные Системы»), которая входит в новосибирский холдинг S7 Group, стала оператором запуска космического аппарата с космодрома Байконур.
26 декабря со стартового комплекса «Зенит-М» космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат». S7 Space выступила оператором пуска и обеспечила работы по аналитической интеграции «Ангосата» с космическим ракетным комплексом, анализ и управление миссией на системном уровне.
Спутник успешно выведен на целевую орбиту. Утром 27 декабря космический аппарат «Ангосат» отделился от разгонного блока Фрегат-СБ», сообщили в Роскосмосе.
«S7 Space получила лицензию на космическую деятельность в России в начале этого года. Состоявшийся запуск стал первым, где компания выступила оператором. Для нас это была первая работа», — цитирует пресс-служба генерального директора S7 Space Сергея Сопова.
«Ангосат» — спутник-ретранслятор, который эксплуатируется на геостанционарной орбите и обеспечивает вещание в частотных диапазонах С- и Ku на территории Республики Ангола и всего африканского континента. Космический аппарат изготовлен ракетно-космической корпорацией «Энергия». Расчетный срок активного существования спутника — не менее 15 лет.
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Ксения Евдокимова
Фото www.roscosmos.ru