Под водой задыхаются: после массовой гибели рыбы около шлюза под лёд пустят воздух

В выходные рыбаки уже пытались спасти умирающую рыбу

После массовой гибели рыбы около шлюза в Советском районе Новосибирска под лёд проведут трубопровод со сжатым воздухом.





Такое решение приняла сегодня, 27 декабря, комиссия после проверки ситуации с задыхающейся рыбой.





На месте побывали представители Госрыбцентра, строители, которые сейчас работают на шлюзе, сотрудники департамента природных ресурсов и окружающей среды НСО, Верхнеобского территориального управления Рослыболовства, МЧС, жители ближайших домов, члены клуба спортивного рыболовства.





«Сегодня должны начать установку компрессорного трубопровода по дну этого участка, чтобы пускать сжатый воздух от компрессора, который находится на шлюзовом участке. Кроме того, в субботу рыбаки-любители и жители соберутся — там также будет Рыбинспекция присутствовать — будут пытаться отловить рыбу и пересадить её в Обь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор по науке новосибирского филиала Госрыбцентра Владимир Зайцев.





Прежде Зайцев пояснял, что строители во время работ отрезали часть водоёма и рыба осталась без проточной воды.





Рыбаки рассказывали, что из-за нехватки кислорода рыба массово гибнет — они также присылали фотографии мёртвой рыбы, которой оказалось много на шлюзе. Спасением рыбы рыбаки также занимались в прошедшие выходные — они приехали на шлюз, чтобы продолбить во льду дыры и пустить туда кислород.