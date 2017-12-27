В канун Нового года новосибирцы разобрали щенков из питомников

Новосибирцев интересуют только породистые собаки, дворняг перед Новым годом к себе домой никто забрать не решается

Новосибирцы стали активно разбирать породистых щенков — в преддверии Нового года, покровителем которого по восточному календарю станет Жёлтая Земляная Собака.





Владельцы собачьих питомников утверждают, что собак покупают перед всеми праздниками, в том числе перед Новым годом. Но в преддверии Нового, 2018 года Собаки сибиряки интересуются щенками ещё больше.





«Стали чаще спрашивать собак рыжего окраса — хотят и палевых лабрадоров, и рыжих гриффонов, шпицов, чихуахуа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в питомнике Russisch Geist.





В питомнике «КулБрайт» сообщили, что перед Новым годом у них было в наличии восемь щенков шпицев, забрали всех. «Двое щенков у меня "подъёлочные" — забирают их 31 декабря детям в подарок», — пояснила владелица питомника Татьяна Пузикова.





Владелица питомника «Экселент Лайон» Алла Морозова рассказала, что щенков активно резервировали неделю назад, но в последние дни года спрос поутих.





«Людей интересовали мелкие породы — шпицы, йорки, чихуахуа, на них спроса больше. Но есть и исключения: например, одна семья с двумя детьми зарезервировала под ёлку двух щенков лабрадора. Чаще всего собак забирают накануне Нового года, чтобы дети увидели щенка под ёлкой утром, другие осознают все тяготы (приход гостей и тому подобное) и приезжают за собакой 2 или 3 января.





Был случай, когда раздался звонок от абсолютно трезвого человека поздно вечером 31-го [декабря]: "Мне срочно нужна собака!". Я ответила, что время уже позднее, 23:00, но он был непреклонен: "У вас же есть!". В 23:30 мужчина приехал, забрал щенка шарпея. Зацеловал его и поехал счастливый домой.





Собака до сих пор живёт в семье, всё хорошо», — поделилась Алла Морозова.







В приютах и благотворительных фондах породистых собак нет, только дворняги. Оживления спроса на таких псов нет.







В благотворительном фонде помощи животным «Варежка» рассказали, что под кураторством волонтёров находятся около 15 взрослых собак, ни одной из них под Новый год новосибирцы не заинтересовались.





«У нас всё тихо. Но мы в принципе против того, чтобы дарить собак и кошек. Перед тем как забрать животное, мы проводим собеседования — общаемся и с теми, кто собирается дарить, и с теми, кому собака предназначается», — пояснили в фонде.







Подобная ситуация и в приюте для собак и кошек общественной организации «Защити животных». Здесь в декабре тоже не было обращений за собаками, которых новосибирцы хотели бы забрать к себе домой.





«Повышения спроса на щенков у нас нет. Когда нам говорят, что хотят взять собаку в подарок, то сразу же прекращаем общение», — констатировала куратор приюта Татьяна Палкина.







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