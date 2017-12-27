В школе на Западном жилмассиве ввели карантин из-за коклюша

Из-за случая заболевания коклюшем в школе полностью отменили массовые мероприятия

Школу № 191 в Ленинском районе Новосибирска закрыли на карантин: один из учеников заболел коклюшем.







Информацию о введённом карантине подтвердили директор школы Тамара Коротенко и в министерстве здравоохранения Новосибирской области.







Карантин введён с 17 по 31 декабря. Сколько заболевшему ребёнку лет, в министерстве здравоохранения не сообщают.





В пресс-службе минздрава корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что те дети, которые ходили в школу во время обнаружения у учащегося коклюша, считаются контактными и ходят на занятия. Школьников, которых в это время не было, на учёбу не допускают. Также в школе не проводят массовых мероприятий, а одноклассники заболевшего занимаются в одних и тех же кабинетах, не меняя помещения на разных уроках.





Всего за 11 месяцев этого года в области коклюшем заболели 135 человек, а за 2016 год — 114 случаев.





