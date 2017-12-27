Экс-чиновнику мэрии смягчили наказание по делу о краже 1500 квартир

Андрей Гудченко и Павел Селякин получили реальные сроки

Сегодня, 27 декабря, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес новый приговор участникам масштабной аферы с продажей муниципальных квартир — сроки оказались меньше, чем в прошлый раз.







Бывшего заместителя начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрея Гудченко суд приговорил к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Соучредитель агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин получил 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.





Ещё одному соучредителю агентства недвижимости «Новосибирский дом» Людмиле Епихиной и оценщице недвижимости Валерии Селякиной (супруге Павла Селякина) суд назначил условные сроки — 3,5 года со штрафом в 250 тысяч рублей и 3 года со штрафом в 60 тысяч рублей, соответственно.





Кроме того, осуждённые должны будут выплатить ущерб городу: с Гудченко, Селякина и Епихиной суд взыскал 18 млн рублей, 10 из которых они уже отдали. Ещё 6 млн рублей должна городу Валерия Селякина.







Суд выносит приговор по этому делу уже второй раз. Первый раз он был вынесен в декабре 2016 года.





Тогда Андрей Гудченко и Павел Селякин также получили реальные сроки, которые были вдвое больше, а Людмила Епихина и Валерия Селякина также отделались условным наказанием (6 лет и 4 года соответственно).





Кроме того, тогда суд также обязал всех четверых выплатить крупные штрафы и полностью возместить ущерб, нанесённый бюджету города.





Подсудимых, приговорённых к реальным срокам, увели из зала суда в наручниках





Андрей Гудченко и трое его сообщников из агентства недвижимости «Новосибирский дом» пошли под суд по обвинению в мошенничестве весной 2016 года. По версии следствия, участники этой аферы не позднее 30 августа 2006 года создали организованную группу и похитили более 18 млн рублей, которые выручили от продажи муниципальных квартир.







Как выяснила полиция, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии получали от застройщиков квартиры для горожан, но не регистрировали их в Росреестре, а передавали в собственность подставным лицам по сделкам купли-продажи, занизив цену на 30–50 %. После этого квартиры выставлялись на продажу по рыночной стоимости через агентство недвижимости и фактическим покупателям передавались по дополнительному соглашению.







Разницу в цене подсудимые забирали себе. Установлено, что участникам аферы удалось 25 раз продать квартиры по такой схеме. Еще одну муниципальную квартиру они планировали, но не успели продать, ранее рассказывала представитель прокуратуры Дзержинского района Лариса Эпова.







В марте 2017 года Новосибирский областной суд отменил первый приговор по этому уголовному делу и отправил его на новое рассмотрение.





Напомним, изначально следователи говорили о похищении 1500 квартир у мэрии Новосибирска. Но после проверки первых 300 сделок с жильем им удалось установить больше двадцати случаев мошенничества, к которым причастны Гудченко, Епихина и Селякины.







Также следователи изучали сделки с муниципальными квартирами в рамках другого уголовного дела, по которому проходит экс-начальница управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина. Одну из её предполагаемых сообщниц Веру Глотову суд уже приговорил к условному сроку и штрафу за мошенничество с продажей 18 квартир.