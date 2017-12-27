Около станции «Маршала Покрышкина» нашлись шесть домов под снос

Власти Новосибирска решили расселить и снести шесть домов недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина», часть из которых признана непригодной для проживания ещё 12 лет назад. Постановление об этом появилось на правовом портале мэрии, но ещё не вступило в силу.







Трёхэтажный дом на улице Некрасова, 45«б», который стоит через дорогу от женской консультации, снесут





Согласно документу, развитию подлежит территория площадью почти 6,5 тысяч кв. м на перекрёстке улиц Некрасова и Ольги Жилиной. На участке расположены 3-этажные дома по адресу улица Некрасова, 43«б», 45«б» и 49, а также три частных дома на Некрасова, 45, 47 и 49«а».







По соседству находится дом на улице Ольги Жилиной, 93, который под снос решили не отдавать





В документе отмечается, что на три из шести домов ещё в августе 2005 года были составлены акты — зданиям присвоили категорию непригодных для проживания. При этом соседние, построенные в то же время дома на улице Ольги Жилиной, 93 и 93«а» под расселение и снос пока не попали.





Участок с домами под снос располагается рядом с бывшей территорией Новосибирского жирового комбината: в 2014 году здесь построили ЖК «Премьер», а в 2015 начали строить жилой квартал «Огни Сибири».