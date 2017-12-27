Без трещинок и химикатов: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать красную икру





Правильная икра должна быть рассыпчатой, а в банке не должно быть воды





В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку или испорченный продукт. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.





— Не покупайте красную икру с рук и на черных рынках.





— Изучайте этикетку: обязательно указание названия рыбы, даты изготовления и фасовки.





— На жестяной банке должны быть написаны слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», причем эта надпись — выбита изнутри.





— Откажитесь от покупки продукта, содержащего добавку Е-239 (уротропин). В кислой среде желудка из нее выделяются ядовитые токсические вещества. Допустимыми консервантами для икры являются Е-200 и Е-211.





— Крышка банки не должна быть вздутой или легко проминаться. Икра должна заполнять баночку полностью.





— Качественный продукт состоит из мелких, однородных, рассыпчатых и цельных икринок, не имеющих пленок и трещинок. Если икринки сдувшиеся, а в банке много сока, скорее всего, икру уже размораживали.





— Натуральные икринки имеют ядро, искусственные икринки выглядят однородно.





— Натуральные икринки легко лопаются, искусственные — более жесткие.





— Настоящая икра в горячей воде побелеет и опустится на дно, а искусственная — растворится, окрасив воду.





— Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2...+6 градусов. После вскрытия её нужно съесть в течение трех суток. Вскрытый продукт лучше переложить из банки в чистую стеклянную ёмкость.





Напомним, ранее корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил цены на красную икру в Новосибирске и нашел магазины с самой дешевой и самой дорогой.