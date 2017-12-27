Без трещинок и химикатов: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать красную икру


Правильная икра должна быть рассыпчатой, а в банке не должно быть воды
Правильная икра должна быть рассыпчатой, а в банке не должно быть воды


В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку или испорченный продукт. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.


— Не покупайте красную икру с рук и на черных рынках.


— Изучайте этикетку: обязательно указание названия рыбы, даты изготовления и фасовки.


— На жестяной банке должны быть написаны слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», причем эта надпись — выбита изнутри.


— Откажитесь от покупки продукта, содержащего добавку Е-239 (уротропин). В кислой среде желудка из нее выделяются ядовитые токсические вещества. Допустимыми консервантами для икры являются Е-200 и Е-211.


— Крышка банки не должна быть вздутой или легко проминаться. Икра должна заполнять баночку полностью.


— Качественный продукт состоит из мелких, однородных, рассыпчатых и цельных икринок, не имеющих пленок и трещинок. Если икринки сдувшиеся, а в банке много сока, скорее всего, икру уже размораживали.


— Натуральные икринки имеют ядро, искусственные икринки выглядят однородно.


— Натуральные икринки легко лопаются, искусственные — более жесткие.


— Настоящая икра в горячей воде побелеет и опустится на дно, а искусственная — растворится, окрасив воду.


— Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2...+6 градусов. После вскрытия её нужно съесть в течение трех суток. Вскрытый продукт лучше переложить из банки в чистую стеклянную ёмкость.


Напомним, ранее корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил цены на красную икру в Новосибирске и нашел магазины с самой дешевой и самой дорогой.

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