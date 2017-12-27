Новосибирцы придумали бота для Telegram с трудными вопросами о Новом годе

Чат-бот Дед Мороз поможет лучше узнать о традициях Нового года в разных странах мира 
Чат-бот Дед Мороз поможет лучше узнать о традициях Нового года в разных странах мира 

Новосибирские разработчики запустили в мессенджере Telegram обучающий чат-бот «Дед Мороз».  


Чат-бот Дед Мороз общается по тематике Нового года, а также обучает всех желающих фактам и легендам о праздновании Нового года в разных странах мира. Его за неделю разработали специалисты Центра дополнительного образования (ЦДО) НГУ. 


«Чат-бот Дед Мороз — наш подарок всем желающим. Теперь любой пользователь Telegram может лучше узнать нюансы празднования Нового года в разных странах мира, а также глубже изучить историю этого замечательного праздника», — пояснил НГС.НОВОСТИ автор и разработчик курса и чат-бота Дмитрий Марков. 


В чат-боте есть стикеры и 10 уровней заданий для обучения 
В чат-боте есть стикеры и 10 уровней заданий для обучения 


На создание чат-бота разработчикам понадобилось около недели 
На создание чат-бота разработчикам понадобилось около недели 


По словам Дмитрия Маркова, всего в чат-бот заложено около 500 вопросов о Новом годе. Для обучения и проверки знаний предусмотрено 10 уровней заданий. С понедельника, 25 декабря, добавились в чат-бот больше 500 пользователей мессенджера, а обучение в нём начали 200 с лишним человек. 


Каждый, кто наберет 500 баллов, может получить сертификат Центра дополнительного образования НГУ об успешном прохождении курса Деда Мороза, отметили разработчики. 


Бот «Дед Мороз» — не первая образовательная разработка новосибирцев. Весной в НГУ также придумали и запустили в работу чат-бот для проверки знаний студентов экономического факультета по дисциплине «Основы бизнеса».

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