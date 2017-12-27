Новосибирец отправился в колонию строгого режима за смертельный удар рапирой в драке

В колонии строгого режима мужчине предстоит провести девять с половиной лет

Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему новосибирцу Артёму Садчикову, который во время драки насмерть проткнул оппонента рапирой.







«Подсудимый полностью признал свою вину в убийстве, уточнив, что, несмотря на распитые накануне спиртосодержащие напитки, он не находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







В прокуратуре напомнили, что происшествие случилось ночью 18 июля 2017 года в Дзержинском районе Новосибирска.





Суд установил, что в ту ночь Артём Садчиков вместе с друзьями искал закладку наркотиков возле дома № 4 на улице Авиастроителей. «Один из жителей дома по пути к своему подъезду сделал им замечание, которое привело к словесному конфликту, переросшему в драку. В это время друг подсудимого вернулся к автомобилю, на котором они приехали, и принес обломок шпаги (рапиры), которую сын водителя ранее использовал для занятий в секции фехтования», — описали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







Во время драки подсудимый не меньше двух раз ударил недовольного жителя дома рапирой в грудь.







Как ранее рассказывала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова, после драки раненый в сердце 32-летний мужчина смог дойти до подъезда и умер на лестничной площадке второго этажа. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.







В областной прокуратуре уточнили, что во время судебного заседания Артём Садчиков извинился перед родными и близкими погибшего. Сегодня, 27 декабря, Дзержинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима.





Приговор в законную силу не вступил.

