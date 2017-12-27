Новосибирец отправился в колонию строгого режима за смертельный удар рапирой в драке
Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему новосибирцу Артёму Садчикову, который во время драки насмерть проткнул оппонента рапирой.
«Подсудимый полностью признал свою вину в убийстве, уточнив, что, несмотря на распитые накануне спиртосодержащие напитки, он не находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В прокуратуре напомнили, что происшествие случилось ночью 18 июля 2017 года в Дзержинском районе Новосибирска.
Суд установил, что в ту ночь Артём Садчиков вместе с друзьями искал закладку наркотиков возле дома
Во время драки подсудимый не меньше двух раз ударил недовольного жителя дома рапирой в грудь.
Как ранее рассказывала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова, после драки раненый в сердце 32-летний мужчина смог дойти до подъезда и умер на лестничной площадке второго этажа. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.
В областной прокуратуре уточнили, что во время судебного заседания Артём Садчиков извинился перед родными и близкими погибшего. Сегодня, 27 декабря, Дзержинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой